Le pianiste Thomas Enhco, invité de la Matinale

Programmation musicale :

♫ Robert Schumann

Kinderszenen op.15 (scenes from childhood) : n°1 - about foreign lands and people

Thomas Enhco, piano

Joachim Govin, contrebasse

Nicolas Charlier, batterie

LABEL AMES

♫ Jean-Sébastien Bach

Partita n°2 en ut min BWV 826 : VI. Capriccio / Pour clavier

Martha Argerich, piano

DGG

♫ Camille Saint-Saens

Le carnaval des animaux : Aquarium

Thomas Enhco, piano

Vassilena Serafimova, marimba

DGG

♫ Robert Schumann

Quatuor avec piano en Mi bémol Maj op 47 : 3. Andante cantabile

Menahem Pressler, piano

Quatuor Emerson

DGG

♫ Robert Schumann

Arabesque op.18

Thomas Enhco, piano

UNIVERSAL MUSIC