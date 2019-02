Le pianiste Simon Ghraichy est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : 33, Simon Ghraichy

8 février

, © Deutsche Grammophon 2019

Dans son nouvel album, « 33 », les alliages entre Szymánski, Alkan, Schumann, Glass, et Schilingli refletent la vie de l'artiste : la création entre deux mondes. Ici, le nouveau et l’ancien, entre le populaire et le savant.

Prochains concerts

19 Février au Théâtre des Champs-Elysées , récital

, récital 30 Avril au Centre Culturel Bernard Magrez de Bordeaux

25 Mai à Philharmonie de Paris avec l'Orchestre Pasdeloup

Programmation musicale

Pawel SZYMANSKI

2 études pour piano : 2. Prestissimo senza metro ma ritmico

Simon Ghraichy

DG

Robert SCHUMANN

Humoreske en si bémol majeur op.20 : 2. Hastig

Simon Ghraichy

DG

Ariel RAMIREZ

Alfonsina y el mar

Simon Ghraichy

DG