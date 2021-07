Le pianiste Riopy pour son nouveau disque "Bliss"

Nous avons le plaisir de recevoir le pianiste Riopy, à l'occasion de la parution de son nouvel album "Bliss" chez Warner Classics.

Né en 1983, Jean-Philippe Riopy est un pianiste et compositeur français. Il démarre sa carrière en déménageant à Londres en 2006, pour fuir une enfance difficile et essayer de vivre de sa musique. Très vite, la marque de piano Steinway & Sons le nomme jeune artiste Steinway et il est repéré par Chris Martin, le chanteur de Coldplay qui lui ouvre les portes du milieu musical londonien... Son nouvel album, "Bliss", est paru le 2 juillet chez Warner Classics.