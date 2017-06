Le pianiste Kit Armstrong, invité de la Matinale

L'invité :

Notre invité est un jeune pianiste. Il est né à Los Angeles en 1992, d'un père anglais et d'une mère américano-taïwanaise. Ce jeune virtuose compose à 5 ans seulement sa toute première partition. A 7 ans, il est le plus jeune élève à intégrer la prestigieuse école Chapman, en Californie. La vie le mène ensuite du Curtis Institute of Music de Philadelphie à la Royal Academy of Music de Londres. A treize ans, il rencontre d’Alfred Brendel qui loue « sa fraîcheur, sa subtilité, son émotion et son intelligence ». Parallèlement il obtient un master en mathématiques à l’Université de Paris VI. Il parle quatre langues (le mandarin, l’anglais, l’allemand et le français) et a fondé cette année son propre festival, le Printemps musical de Kit Armstrong, à Hirson dans le département de l’Aisne et il nous en parle ce matin.

Le 31ème Festival De Musique Ancienne Et Baroque De Saint Michel, actuellement à Saint-Michel en Thiérache

Le dernier disque de Kit Armstrong :

Liszt : Symphonic Scenes

SONY CLASSICAL - Sorti le 6 novembre 2015

Kit Armstrong, piano

Prochains concerts :

Le 25 juin en l'Eglise Sainte Therese à Hirson, dans le cadre du 31ème Festival de musique ancienne et baroque de Saint Michel

Le 31 juillet au Musée Jean Cocteau à Menton, dans le cadre du 68ème Festival de musique de Menton

Le 1er août en duo avec Renaud Capuçon à La Roque D'antheron, dans le cadre du 36ème Festival international de piano de la Roque d'Anthéron

Le 7 août à l'Espace Bellevue A Biarritz dans le cadre du 8ème Festival piano classique de Biarritz

Le 16 août au Domaine De Sedieres à Clergoux dans le cadre du Festival de la Vézère

Programmation musicale de l'invité :

♫ Jean-Sébastien Bach

Concerto en la mineur BWV 1044 : III. Alla breve

Kit Armstrong, piano

Archives Radio France

♫ Jean-Sébastien Bach

Gottes zeit ist die allerbeste Zeit

Edith Mathis, soprano

Choeur et Orchestre Bach de Munich

Karl Richter

ARCHIV PRODUKTION

♫ Kit Armstrong

Stop laughing: we're rehearsing : I. Andante

Kit Armstrong, piano

Andrej Bielow, violon

Adrian Brendel, violoncelle

GENUINE

♫ Marcel Dupré

7 pièces op 27 : Carillon op 27 n°4

Marcel Dupré, orgue

UNIVERSAL MUSIC GMBH

♫ Ludwig Van Beethoven

Sonate n°26 en mi bémol majeur op.81a : III. Vivacissimamente

Alfred Brendel, piano

PHILIPS