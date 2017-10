Le pianiste François Dumont est ce matin l'invité de Musique matin

L'invité

Né en 1985 à Lyon, François Dumont débute le piano à l’âge de cinq ans avec Pascale Imbert puis travaille avec Chrystel Saussac et Hervé Billaut au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon. Il rentre à l’âge de quatorze ans au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris dans la classe de Bruno Rigutto. Il se perfectionne ensuite à l’Académie Internationale de piano du Lac de Côme auprès de Leon Fleisher, Murray Perahia, Menahem Pressler, Dmitri Bashkirov, Fou Ts’ong et Andreas Staier, et travaille avec William Grant Naboré dans le cadre de la « Theo Lieven Chair » au Conservatoire de Lugano.

François Dumont est par ailleurs membre du Trio Elégiaque qui s’affirme depuis plus de dix ans comme l’un des ensembles de musique de chambre incontournables dans le paysage musical. François Dumont au piano est accompagné de Philippe Aïche au violon (Premier violon solo à l’Orchestre de Paris et chef d’orchestre) et Virginie Constant au violoncelle.

Prochains concerts

Dans le cadre du Festival Pornic Classic 2017 (Loire-Atlantique)

- le 27 octobre : avec Lise Berthaud, Virginie Constant, Philippe Aïche, Jean-Olivier Baquet (Brahms - Schubert)

- le 28 octobre : avec Xavier Philipps, violoncelle (Debussy - Fauré - Tchaikovsky - Chostakovitch)

- le 29 octobre : avec le Trio Élégiaque et Helen Kearns, soprano

Mais aussi ...

- le 19 novembre à l'auditorium de l'Opéra de Bordeaux (Johann Sebastian Bach / Busoni - Frédéric Chopin - Claude Debussy - Maurice Ravel)

- le 3 décembre à 16h00 à l'Opéra de Vichy

