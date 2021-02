Le pianiste Francesco Tristano enregistre son nouvel album On early music à La Scala Paris

Le pianiste luxembourgeois Francesco Tristano est de passage au Théâtre La Scala Paris pour enregistrer son nouveau disque On early music, dont l'enregistrement avait débuté dès novembre 2019 à Tokyo. L'occasion aussi de revenir sur la situation pour les artistes en Espagne, où il réside.

Le pianiste Francesco Tristano poursuit l'enregistrement de son nouvel album "On early music", au Théâtre La Scala Paris, qu'il avait débuté en 2019. Alors que les sessions d'enregistrement se déroulent actuellement, le pianiste interprétera quelques extraits de son prochain disque lors d'un concert diffusé en streaming samedi 13 février à 20h30 sur la page Facebook et le site internet de La Scala Paris.

Compositeur, interprète et producteur, Francesco Tristano ne cesse de parcourir le monde en défendant les répertoires baroque et contemporain. Il enregistre des morceaux de dance musicpour des labels de musique électronique tandis qu’il continue son ambitieux projet d’enregistrer tout l’oeuvre pour piano de Jean-Sébastien Bach.

Ancien élève de la Juilliard School à New-York, il découvre pendant ses études les sessions légendaires de Danny Tennaglia à Detroit et comprend que la musique électronique peut susciter une sorte de transe qui correspond à sa propre idée de la musique. Il enregistre les Concertos pour piano avec son ensemble The New Bach Players ainsi que les Variations Goldberg sur un label indépendant. Cela lui vaut un contrat du label français Infiné et la publication de Not for Piano (2007) qui mêle électronique et piano.

Le grand saut de Tristano a eu lieu en 2011, quand il est signé par Deutsche Grammophon. Il enregistre alors trois albums qui reflètent son ascension sur la scène internationale : Bach/Cage (2011), Long Walk (2012) et Scandale (2014), qu’il a enregistré avec Alice Sara Ott. C’est cet esprit transgressif et moderne qui a conduit Tristano à travailler sur des projets purement dance tels que Aufgang ou ses collaborations avec le label allemand Get Physical.

Dans son dernier album, Tokyo Stories (2019), il rend hommage au Japon et capte l'atmosphère et les expériences accumulées au cours des années passées à visiter le pays et à se plonger dans sa culture.

Une situation plus allégée pour les artistes vivant en Espagne

Contrairement à la France, la culture continue de se vivre en présentiel en Espagne. Cinémas, musées, bibliothèques, salles d'exposition, théâtres, auditoriums et salles de concert sont ouverts à 50% de la capacité et pour un maximum de 500 personnes (voire 1000, si la ventilation est optimale).

Aussi, le 8 février dernier, l'Espagne prenait de nouvelles mesures concernant la situation sanitaire du pays. Parmi celles-ci, à compter de ce jour et pour deux semaines, les bars, restaurants et les salles de sport pourront étendre leurs horaires d'ouverture.

Prochains concerts

Samedi 13 février 2021 à La Scala Paris

Diffusion à 20h30 sur la page Facebook de La Scala Paris et sur leur site, puis rediffusion sur la chaîne Youtube de La Scala.

Mardi 6 avril 2021 au Musée d'Orsay à Paris