Le pianiste Éric Le Sage est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : Gabriel Fauré - Nocturnes

22 mars chez Alpha

, © Alpha 2019

Les 13 Nocturnes de Gabriel Fauré forment l’ensemble le plus significatif de son œuvre pour piano seul.

Composés sur une période de quarante-six ans (entre 1875 et 1921), ils témoignent de l’admirable évolution stylistique du musicien.

D’une expression ancrée dans le romantisme à une esthétique de plain-pied dans la modernité du XXe siècle, Fauré s’épanouit, sculpte sa personnalité musicale.

3e volet de l'Intégrale Brahms sorti le 25 janvier

, © La Belle Saison 2019

Autour de Pierre Fouchenneret, Éric Le Sage, Lise Berthaud et François Salque, les musiciens de La Belle Saison ont relevé le défi de jouer toute la musique de chambre de Brahms en quelques mois, et l’enregistrer pour qu’enfin existe une intégrale du répertoire joué par un seul et même ensemble.

Dichterliebe de Schumann avec Julian Prégardien

Concert Salle Gaveau

Ce soir à 20h30 dans le 8e arrondissement de Paris

Fauré : 3 Nocturnes

: 3 Nocturnes Wagner, Liszt : Mort d’Isolde S447

: Mort d’Isolde S447 Berg : Sonate op. 1

: Sonate op. 1 Schumann : Carnaval op. 9

: Carnaval op. 9 Beethoven : Sonates n° 8 op. 13 « Pathétique»

Prochain évènement

Festival International de Musique de Chambre de Provence

28 juillet au 5 août 2019

Créé en 1993 par Éric Le Sage, Paul Meyer et Emmanuel Pahud, le Festival International de Musique de Chambre de Provence (Musique à L’Empéri) rassemble chaque été une trentaine de Solistes !

28 juillet en l' Auditorium Campra de Aix

29 juillet au Château de l'Empéri

30 juillet en l' Abbaye de Sainte-Croix et au Château de l'Empéri

et au 31 juillet et 1er août au Château de l'Empéri

2 et 5 août en l'Abbaye de Sainte-Croix

Programmation musicale

Gabriel FAURE

Nocturne pour piano n°2 en Si Maj op 33 n°2

Eric Le Sage

ALPHA

Robert SCHUMANN

Dichterliebe, op.48 : 1. Im wunderschönen monat mai ; 2. Aus Meinen Tränen Spriessen ; 3. Die Rose, die Lilie

Julian Prégardien, Eric Le Sage

ALPHA

Gabriel FAURE

Nocturne pour piano n°8 en Ré bémol Maj op 84 n°8

Eric Le Sage

ALPHA