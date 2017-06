Le pianiste de jazz franco-israélien Yaron Herman

L'invité :

Notre invité est pianiste de jazz. Il est né en 1981 à Tel-Aviv, en Israël. Il étudie les mathématiques, la philosophie puis découvre le piano à 16 ans. Dès lors, la musique occupe toute sa vie ; après un passage par Boston, il s’installe à Paris au début des années 2000 où il séduit avec ses reprises pop de Britney Spears ou de Radiohead. Elu talent jazz Adami en 2007, il est le premier musicien jazz à jouer à la cité interdite de Pékin. Une Révélation Instrumentale de l'année aux Victoires du Jazz et 9 disques plus tard, le voici avec nous ce matin pour nous parler de son dernier disque “Y” et du concert qu’il donnera jeudi prochain au Festival de la Grange de Meslay…

Le dernier disque de Yaron Herman :

"Y"

BLUE NOTE - Sortie le 17 mars 2017

Yaron Herman, piano

Ziv Ravitz, batterie

Bastien Burger, contrebasse

Concerts à venir :

Le 20 juin : Yaron Herman & Emile Parisien sur le Parvis de l’esplanade de la Défense, dans le cadre de La Défense Jazz festival

Le 22 juin : Yaron Herman trio dans le cadre du Festival de La Grange De Meslay

Le 29 juin : Yaron Herman trio dans le cadre du Festival Jazz à Oloron

Le 4 juillet : Yaron Herman trio dans le cadre du Festival Jazz à Vienne

Toutes les dates de concerts de Yaron Herman sur son site officiel

Programmation musicale de l'invité :

♫ Yaron Herman

Legs to run

Yaron Herman, piano

Bastien Burger, contrebasse

Ziv Ravitz, batterie

BLUE NOTE

♫ Henry Purcell

The Fairy Queen : Prélude (arrangement Massimo Pinca)

Yaron Herman, piano

Geneva Camerata

David Greilsammer, direction

https://www.youtube.com/watch?v=jestmJPMjEI

♫ Gabriel Fauré

Requiem en ré min op 48 : Agnus Dei

Orchestre de la société des concerts du conservatoire

Chorale Elisabeth Brasseur

André Cluytens, direction

♫ Yaron Herman (d'après Gabriel Fauré)

Libera me

Yaron Herman, piano

LABORIE

♫ Yaron Herman

First dance

Yaron Herman, piano

Bastien Burger, contrebasse

Ziv Ravitz, batterie

BLUE NOTE

♫ Jean-Sébastien Bach

Messe en si min BWV 232 : Kyrie : Kyrie eleison (Choeur)

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe, direction

HARMONIA MUNDI

♫ Yaron Herman (d'après Britney Spears)

Toxic

Yaron Herman, piano

Matt Brewer, contrebasse

Gerald Cleaver, batterie

LABORIE