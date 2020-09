Le nouveau disque autour de Chostakovitch du Trio Wanderer

Le Trio Wanderer présente leur nouveau disque consacré à Dmitri Chostakovitch sorti fin août chez Harmonia Mundi. Le Trio a proposé à des amis de les rejoindre pour interpréter le quintette avec piano mais aussi à la mezzo Ekatarina Semenchuk de graver les 7 Romances, d'une beauté envoûtante.

Vincent Coq débute ses études de piano dès l’âge de 7 ans. Il obtient un premier prix de piano en 1985 au CNSM de Paris. Après un premier prix de musique de chambre dans la classe de Geneviève Joy-Dutilleux, il entre en cycle de perfectionnement de musique de chambre dans classe de Jean-Claude Pennetier. Il travaille en 1989 sous la direction de György Sebök à l’Ecole de Musique de Bloomington aux Etats-Unis. Parallèlement à sa carrière au sein du Trio Wanderer, Vincent Coq s’est produit avec de nombreux autres musiciens tels Sophie Koch, Karen Vourc’h, Susan Cairns, Wolfgang Holzmair, Antoine Tamestit, Anne Gastinel, Gérard Caussé ou François Leleux.

Jean-Marc Phillips-Varjabédian a commencé ses études de violon à l'âge de 5 ans. Il obtient un premier prix de musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 1984 et l’année suivante un premier prix de violon. Il suit deux cycles de perfectionnement dans les classes de Gérard Poulet et de Jean-Claude Bernède. Il étudie ensuite à Crémone en Italie sous la direction de Salvatore Accardo puis à la Julliard School of Music de New-York avec Dorothy Delay durant un an.

Parallèlement à sa carrière avec le Trio Wanderer, Jean-Marc Phillips-Varjabédian se produit en tant que soliste avec de nombreux orchestres tels l'orchestre de Lille, d’Avignon, de Bretagne, de Caen, de Poitou-Charentes, de Cannes et l’orchestre des Siècles. Il joue régulièrement en duo avec la pianiste Marie-Joseph Jude.

Prochains concerts du Trio Wanderer

Le mardi 29 septembre 2020 à 20h30 à Brest (France) - Le Quartz

Le vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020 à 16h et 19h30 à Regensburg (Allemagne) - Musikverein Regensburg

Trio n°1 pour piano et cordes en mi bémol majeur, opus 1 n°1 (Beethoven)

Notturno pour piano et cordes en mi bémol majeur, opus posthume 148 D. 897 (Schubert)

Trio n° 2 pour piano, violon et violoncelle en mi mineur, opus 92 (Saint-Saëns)

