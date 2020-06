Le maintien du festival Terraqué à Carnac avec son fondateur et directeur, Clément Mao-Takacs

La nouvelle a été annoncée le 30 mai, le festival Terraqué à Carnac aura lieu du 27 août au 13 septembre 2020. Clément Mao-Takacs, chef d'orchestre et fondateur du festival, est avec nous ce matin pour nous en dire plus.

Clément Mao-Takacs est diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Sa carrière de chef d’orchestre commence jeune puisque c’est à l’âge de 15 ans qu’il dirige son premier concert à la Salle Gaveau (Paris).

Il fonde en 2011 le Secession Orchestra, dont il assure la direction musicale. Il est également à la direction artistique de la compagnie de théâtre La chambre aux Echos.

Préférant largement les œuvres datant de la fin 19e et du début 20e (Mahler, Debussy, Ravel, Bartók ou Stravinsky…), Clément Mao-Takacs prends tout de même plaisir à diriger le grand répertoire (Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms…).

En dehors de sa brillante carrière de chef d'orchestre, il se révèle être un véritable couteau suisse en menant des activités parallèles de pianiste (soliste et chambriste), de compositeur et de directeur de festivals. Depuis quelques années, il est également engagé dans la pédagogie avec notamment des interventions en établissements scolaires, hôpitaux, prisons ou bien même usines.

Le festival Terraqué

En 2016, Clément Mao-Takacs créer son propre festival, le festival Terraqué, en Bretagne, à Carnac. Il s'agit d'un festival qu’il souhaite « exemplaire », car conçu comme une nouvelle donne artistique et économique.

Festival très jeune, son nom n'a pas été choisi au hasard, « Terraqué » vient du titre d’un recueil du poète carnacois Guillevic. Employé par Hugo et Proust, ce mot signifie « de terre et d’eau », et symbolise à la fois la situation géographique de Carnac et l’esprit de ce festival.

Le 30 mai dernier, l'équipe du festival a annoncé fièrement le maintien de l'édition 2020 : elle se tiendra du 27 août au 13 septembre 2020 et accueillera le Secession Orchestra en résidence.

Durant les 18 jours de musique, la programmation proposera 16 concerts symphoniques, 10 récitals, 6 concerts de jazz et 3 de théâtre musical. Parmi les artistes, probablement masqués, qui monteront sur scène, de très jeunes talents sont attendus, comme le comédien Loïc Richard, le jazzeux Jeremy Bruyère, le pianiste Ismaël Margain ou encore les sopranos Axelle Fanyo et Marie-Laure Garnier.

Crise et covid-19 : les réflexions sur l'intermittence de Clément Mao-Takacs

Nous l'avons vu très récemment, le statut (car ce n'est pas un métier) de l'intermittence a des failles. La législation en vigueur est stricte et n'est absolument pas adapté à la réalité du métier, notamment de part l'allocation chômage.

L'idée de Clément Mao-Takacs serait de faire évoluer l'intermittence, en un statut professionnel unique réserver à tous les acteurs du monde du spectacle vivant.

La rémunération s’appuierait sur un revenu de base correspondant au travail du musicien et prenant en compte son activité au quotidien, car contrairement aux autres métiers, une pratique personnelle est indispensable dans les disciplines artistiques. Néanmoins, ce statut sera unique, mais différencié selon les postes et les spécificités : un compositeur ne travaille pas de la même manière qu'un instrumentiste ayant un poste fixe dans un orchestre par exemple.

En attendant une telle chose, Clément Mao-Takacs a repris du service et se trouve actuellement, depuis le 16 juin, à Aix-en-Provence pour préparer le nouvel opéra de Kaija Saariaho, Innocence, qui sera créé en 2021, et dont il assurera la création américaine à l'Opéra de San Francisco. La cheffe d'orchestre principale n'est autre que la finlandaise Susanna Mälkki, avec qui Clément Mao-Takacs aura l'honneur de travailler sur ce projet !