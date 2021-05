"Le génie des Modernes", le nouveau livre de Lionel Esparza

Lionel Esparza, producteur chez France Musique depuis plus de vingt ans, sort le livre "Le génie des Modernes, la musique au défi du XXIe siècle" aux Éditions Premières Loges, une réflexion sur le devenir de la musique classique dans les sociétés occidentales.

Le livre “Le génie des Modernes, la musique au défi du XXIe siècle” de Lionel Esparza est paru le 21 avril 2021 aux Éditions Premières Loges.

Le génie des Modernes envisage le devenir de la musique classique dans nos sociétés occidentales. Or le constat de son dépérissement est aisé : son public vieillit, son image demeure élitiste et désuète auprès de ceux qui l’observent de loin, l’éducation à la pratique amateur ou professionnelle se raréfie après s’être démocratisée, les institutions survivent sous subventions.

Comprendre les causes profondes de ce dépérissement est indispensable. L’auteur questionne à l’aune des siècles le rapport de l’homme à l’art et au sacré, et brosse l’histoire d’une aspiration supérieure dont le sens même a pu se trouver métamorphosé. Ne se posant ni en censeur ni en défaitiste, il prend le recul nécessaire pour observer la crise de fond d’un univers qui se pensait primordial et se découvre inessentiel, et ose prédire au monde classique un futur... qui reste à écrire au prix d’une profonde autocritique.

Lionel Esparza

Agrégé de musique et licencié en Lettres Modernes, Lionel Esparza producteur à France Musique depuis plus de 20 ans, a présenté de nombreuses émissions sur cette antenne, notamment Le Magazine, Le Classic Club, et aujourd’hui Relax ! les après-midi.

Membre de divers jurys et concours, il est régulièrement appelé comme rédacteur (Classica, Opéra Magazine), animateur ou conférencier par de nombreuses institutions (Philharmonie de Paris, Théâtre du Châtelet, Radio France, Festival d’Automne, Arts Florissants…).

Il est également l’auteur de L’esprit du poker (La Découverte, 2014) et a coordonné La Discothèque idéale de France Musique (Gründ, 2020).