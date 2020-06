Le festival Les Musicales du Luberon s'organise avec Patrick Canac

Le festival Les Musicales du Luberon est maintenu et débute cet été le 16 juillet pour célébrer sa 31e édition ! A cette occasion, nous recevons dans Musique Matin son président fondateur, Patrick Canac.

La création du festival

En 1989, dans le Luberon, voisins et mélomanes déplorent l'absence d'un festival, malgré le haut potentiel touristique et culturel du site. Sous l'impulsion de Patrick Canac, alors en plein dans sa carrière d'économiste, quelques soirées musicales voient le jour. La programmation est en fonction des préférences de Patrick Canac et l'organisation ... apprise sur le tas par ce petit monde de voisins et mélomanes ! Rapidement, le public adhère, sensible à la proximité avec les artistes et à l’accueil qui lui est réservé.

C’est ainsi que, d’année en année et bien au-delà de la Provence, de très célèbres musiciens comme de réputés ensembles et autres grandes voix d’opéra, à l’invitation des Musicales, vinrent se produire à Ménerbes, Lacoste ou Gordes.

Comme une programmation estivale ne suffisait pas, le festival développe d'année en année une programmation "hors saison", proposé aux amoureux de la musique locaux, accompagné d'une série de conférences tous les samedis.

L'édition 2020 des Musicales du Luberon

Dans cet océan de festivals annulés ternissant notre été 2020, une poignée survie : c'est le cas du festival Les Musicales du Luberon qui est bel et bien maintenu.

En partenariat avec France Musique, Patrick Canac vous donne rendez-vous cet été du 16 juillet au 4 août avec une multitude de musiciens. Pour cet été 2020, le festival revient à son premier amour : la musique baroque

Evidemment, crise sanitaire oblige, le festival sera "amputé", nous dit Patrick Canac. Certains concerts n'ont malheureusement pas pu être maintenus, report, annulation et casse-tête pour rendre tout cela possible étaient de la partie dans cette organisation si particulière.

Toutefois, pour le plus grand bonheur des festivaliers, la programmation 2020 accueillera bon nombre d'artistes tel qu'Eva Zaïck et Catherine Trottmann ou encore les ensembles Café Zimmermann, Il Pomo d'Oro, les Smoking Josephine, ainsi que le fabuleux duo baroque Hoza.