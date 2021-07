Le festival de Beaune avec le chef Stéphane Fuget

Du 9 au 31 juillet, place à la 39e édition du Festival International d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune. Pour l'occasion, Stéphane Fuget dirigera "Le retour d'Ulysse" de Monteverdi, avec son ensemble Les Epopées, le 24 juillet, diffusé en direct sur France Musique.

Après l’annulation du festival 2020, c’est avec une immense joie que le Festival International d’Opéra Baroque et Romantique de Beauneretrouve son public cette année. Durant cette 39e édition 2021, Anne Blanchard donne rendez-vous aux amoureux d'arts lyriques pour 3 opéras et 3 récitals : La Flûte enchantée de Mozart, Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de Haendel et les récitals de Chiara Skerath, Mari Eriksmoen et Andreas Scholl.

A la tête de son orchestre les Epopées, le festival de Beaune se voit doter d'un nouveau chef invité en résidence : Stéphane Fuget. Le samedi 24 juillet, notre chef et son ensemble donneront en représentation l'opéra en trois actes de Monteverdi Le retour d'Ulysse. Au sommet de son art, Monteverdi compose avec cet Ulysse, l’un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature lyrique, deux des scènes les plus grandioses de la littérature dramatique : la complainte de Pénélope, à l’acte 1, et le fameux monologue d’Ulysse échoué sur les rives d’Ithaque.

France Musique sera évidemment présent et posera ses micros, pour une diffusion en direct !