Le contrebassiste Avishai Cohen : "J'ai envie de jouer avec mes amis et sentir cette énergie du public"

Le contrebassiste de jazz Avishai Cohen sort un nouvel album, "Two Roses", qui reprend des grands titres orchestrés du contrebassiste, enregistrés avec les musiciens de son trio, Elchin Shirinov et Mark Guiliana, et l'Orchestre Symphonique de Gothenburg, dirigé par Alexander Hanson.

C'est en quelque sorte un album de "jazz symphonique" que sort ce mois-ci Avishai Cohen chez le label Naïve / Believe. Alternant compositions originales, comme le titre When I'm falling,arrangements de titres adaptés pour orchestre symphonique, comme Nature boy, et adaptations de mélodies du folklore israélien, comme la chanson-titre Two roses (Schnei Shoshanim), cet album témoigne de diverses influences musicales, empruntant aux musiques orientales autant qu'au jazz et aux musiques de films symphoniques.

"S'il n'y avait pas une si grande différence dans la façon de les revêtir, c'est-à-dire de les accompagner d'un orchestre symphonique, je n'aurais pas repris mes morceaux" affirme le contrebassiste. "Mais je crois que ça leur donne une nouvelle vie, ça leur insuffle quelques chose de très différent".

Le musicien et son trio ont travaillé ces dernières années avec différents chefs d'orchestre, mais c'est avec Alexander Hanson, très amateur de jazz, qu'ils ont décidé d'enregistrer l'album. Le travail d'orchestration a été réalisé conjointement par Avishai Cohen et ses arrangeurs : "Ce qui est très beau, c'est de laisser l'orchestration dans les mains de quelqu'un d'autre" souligne le musicien.

Avishai Cohen

Le contrebassiste a fait ses débuts en tant que musicien de jazz auprès de Chick Corea, dans deux de ses groupes, Origin et le Chick Corea New Trio. "Tout ce que j'ai fait dans la musique est en connexion avec Chick Corea" nous dit le musicien, qui rappelle à quel point il a été influencé par le pianiste décédé en février dernier. Avishai Cohen publie son premier album, Adama, en 1998, et signe en 2010 avec le label Blue Note. Créateur de son propre label, Razdaz, et directeur artistique du Red Sea Jazz Festival d'Eilat depuis 2009, Avishai Cohen est un musicien éclectique, qui échappe aux distinctions stylistiques.

Le musicien sera présent en France cet été dans de nombreux concerts et festivals de jazz, le 11 juillet au Saveurs Jazz Festival à Sègres, le 22 juillet au Parc Floral à Paris, le 23 juillet au festival de jazz de Millau, le 24 juillet à Marseille au festival Marseille Jazz des 5 continents et le 31 juillet au festival Jazz à Foix.