Le contre-ténor Philippe Jaroussky est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : "Cavalli : Ombra Mai Fu - Opéra Arias"

8 mars 2019 chez Warner Classics - Erato

, © Warner Classics - Erato

"Ombra mai fu", le nouvel album de Philippe Jaroussky et son ensemble Artaserse, met en lumière les plus beaux Airs d'Opéra du compositeur vénitien Francesco Cavalli. Le plus célèbre des contre-ténors signe ici son grand retour à la musique Baroque italienne.

Cavalli a toujours respecté le précepte prôné par son maître Monteverdi (la musique est servante du texte) ; sa musique charnelle, sensuelle, théâtrale, repose sur un usage limité des instruments, mais qui, plus de 350 ans plus tard, produit toujours des effets infinis sur l'âme humaine.

Programme

Il Xerse, Acte 1 "Ombra Mai Fu Xerse"

Statira Principessa Di Persia, Acte 2 "All’armi Mio Core Brimonte"

L’erismena, Acte 2 "Dove Mi Conducete? Idraspe"

L’erismena, Acte 2 "Uscitemi Dal Cor Lacrime Amare Idraspe"

La Calisto, Acte 1 "Interprete Mal Buona L’uomo E Una Dolce Cosa Linfea"

La Calisto, Acte 1 "Ninfa Bella Il Satirino Linfea"

Eliogabalo "Sinfonia"

Elena, Acte 3 "Ecco L’idolo Mio Mio Diletto Mio Sospiro Menelao Elena"

Ercole Amante "Sinfonia"

Eliogabalo, Acte 1 "Io Resto Solo? Misero Cosi Va Alessandro"

L’ormindo, Acte 2 "Che Citta Nerillo"

Gli Amori D’apollo E Di Dafne, Acte 3 "Ohime Che Miro? Apollo"

Gli Amori D’apollo E Di Dafne, Acte 3 "Misero Apollo Apollo"

L’orione "Sinfonia"

Eritrea, Acte 1 "O Luci Belle Laodicea Theramene"

Il Giasone, Acte 1 "Delizie Contenti Giasone"

Doriclea "Sinfonia"

La Calisto, Acte 2 "Erme E Solinghe Cime Lucidissima Face Endimione"

La Virtu De’ Strali D’amore, Acte 2 "Alcun Piu Di Me Felice Non E Clarindo"

Pompeo Magno, Acte 2 "Cieche Tenebre Sesto"

Il Xerse, Acte 2 "La Bellezza E Un Don Fugace Eumene"

La Virtu De’ Strali D’amore, Acte 1 "Il Diletto Interrotto Erino"

La Virtu De’ Strali D’amore, Acte 1 "Desia La Verginella Erino"

La Virtu De’ Strali D’amore, Acte 3 "Che Pensi Mio Core? Amore"

Distribution

Philippe Jaroussky, contre-ténor

Emőke Baráth, soprano

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Ensemble Artaserse

Prochains concerts

le 26 mars - Opéra Berlioz / Le Corum, Montpellier

le 28 mars - Opéra Confluence Avignon

le 5 avril - Théâtre des Champs-Elysées Paris

du 23 au 27 avril - Académie Musicale Philippe Jaroussky, nouvelle session

