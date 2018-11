Le compositeur Thomas Adès est l'invité de Musique Matin

Concert symphonique : "Nuit de Cristal"

7 et 8 novembre à la Philharmonie, Grande salle Pierre Boulez

Après l’ouverture des Francs-Juges de Berlioz, Thomas Adès, un des compositeurs majeurs de ce début de XXIe siècle, nous invite à une épopée sonore aux pourtours de l’espace, avec Polaris, pièce créée en 2011.

Événement de cette soirée, A Child of Our Time (1939-41), l’oratorio emblématique de Sir Michael Tippett, s’inspire de l’assassinat d’un diplomate allemand à Paris par un jeune Juif de dix-sept ans, événement qui servit de prétexte aux nazis pour déclencher la Nuit de Cristal entre le 9 et 10 novembre 1938.

Programme

Hector Berlioz , Les Francs-Juges, ouverture, op.3

Thomas Adès , Polaris, voyage pour orchestre

Michael Tippett, A Child of our Time, oratorio pour solistes, choeur et orchest

Distribution

Orchestre de Paris

Choeur de l'Orchestre de Paris, Choeur de jeunes de l'Orchestre de Paris

Thomas Adès, direction

Michelle Bradley, soprano

Sarah Connolly, mezzo-soprano

Mark Padmore, ténor

John Relyea, basse

Lionel Sow, chef de choeur

Le concert du 7 novembre sera enregistré et diffusé sur France Musique en différé et disponible à la réécoute sur FranceMusique.fr

Programmation musicale

Thomas ADÈS

Polaris op 29 - voyage pour orchestre

Orchestre Symphonique de Londres, Thomas Adès

LSO

Michael TIPPETT

A Child of Our Time : « Go Down Moses »

Chœur de l’Orchestre de Paris, David Jackson

Leos JANACEK

Moderato JW VIII/21

Thomas Adès

EMI