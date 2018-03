Le compositeur Marc Monet est l'invité de Musique Matin

Marc Monnet

Marc Monnet est un compositeur français né en 1949 à Paris.

Il étudie la musique au Conservatoire de Paris et suit l’enseignement de Mauricio Kagel à la Musikhochschule de Cologne. En 1986, il fonde la compagnie de théâtre « Caput Mortuum ». En 2002, il est nommé directeur artistique du festival Printemps des Arts de Monte-Carlo. Compositeur atypique et anticonformiste, Marc Monnet propose une musique marquée par la théâtralité et le chaos. Imprévisible et inventive, austère ou exubérante, tragique ou ironique, elle génère des pièces singulières, empreintes de poésie et d’humour, à l’image de leurs titres. D’une grande précision dans son écriture, le compositeur collabore étroitement avec ses interprètes. Il n’hésite pas à malmener l’auditeur, afin de briser ses habitudes d’écoute. Si ses pièces témoignent de son intérêt pour le travail scénique et théâtral, elles reflètent aussi sa passion pour la musique de chambre.

Le Printemps des Arts 2018

Le festival s’ouvrira le vendredi 16 mars avec l’Orchestre national de France dirigé par Yutaka Sado dans la Symphonie n°2 de Charles Ives, associée à West Side Story de Bernstein, compositeur dont nous fêtons le centenaire en cette année 2018.

Charles Ives est avec Wolgang Amadeus Mozart l’un des deux compositeurs à l’honneur de cette nouvelle édition.

La musique d'aujourd'hui sera comme toujours très représentée ; cette année, le compositeur monégasque Yan Maresz sera l'artiste en résidence du festival. Il mènera un travail pédagogique avec les élèves de l’Académie de musique de Monaco et les Conservatoires de la Région.

Deux commandes du Printemps des Arts seront également données en première mondiale : le samedi 24 mars, création d’Eric Montalbetti _Eclair physionomiqu_e & le jeudi 26 avril, création de Bruno Mantovani Abstract pour violoncelle et orchestre donnée sur une chorégraphie de Jean Christophe Maillot par Les Ballets de Monte Carlo.

Le Printemps des Arts c’est aussi des rencontres, des master classes, une web radio, des concerts d’appartement.

Programmation musicale de l'invité