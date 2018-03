"La Légende du Roi Dragon", opéra pour enfants d'Arthur Lavandier /// Les "Enfers" de Stéphane Degout

08h05-08h30 : Arthur Lavandier & Damien Pass

Arthur Lavandier

Arthur Lavandier est né en 1987, diplômé du premier prix de composition de l’École Normale de Musique de Paris, et des classes d’écriture et d’orchestration du CNSM de Paris. Collaborateur régulier de l'orchestre Le Balcon et de son directeur musical Maxime Pascal, il crée avec eux deux opéras : De la Terreur des Hommes, en 2011 et Le Premier Meurtre, commande du Balcon, de l'opéra de Lille et de la fondation Singer-Polignac.

Arthur Lavandier réalise également de nombreux arrangements : l'un de ses derniers travaux porte sur la Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz, créée en 2013 au festival Berlioz de la Côte-Saint-André par Le Balcon.

Travaillant aussi du côté du cinéma, il est co-compositeur de la musique du long-métrage Minuscule - La vallée des fourmis perdues, qui obtient en 2015 le César du meilleur film d'animation. Il travaille pour cela avec les musiciens du London Symphonic Orchestra à Londres.

Arthur Lavandier est en 2012 finaliste du grand prix de composition Reine Elisabeth, et lauréat en 2014 du prix SwissLife À quatre mains, en tandem avec le photographe Julien Taylor. Il est en 2016 lauréat du prix d'Encouragement à de jeunes artistes de l'Académie des Beaux-Arts, et reçoit en 2017 le prix Nouveau Talent Musique de la SACD.

Damien Pass

Baryton-basse australien, Damien Pass est diplômé de la Yale School of Music et de l’Oberlin Conservatory. Il reçoit de nombreux prix internationaux tels que le prix lyrique de l’AROP de l’Opéra de Paris, en 2012, et le premier prix de chant au concours international de chant-piano Nadia et Lili Boulanger, en 2011. Il est, la même année, lauréat du prix HSBC du Festival d’Aix-en-Provence. Damien Pass est venu en Europe sur invitation de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris, dont il a fait partie de 2009 à 2012. Passionné de musique de chambre, il enregistre son premier album, Myrthen, lors d’un concert donné dans le cadre des Lundis Musicaux au Théâtre de l’Athénée, à Paris, en compagnie de la soprano Léa Trommenschlager et le pianiste Alphonse Cemin.

La Légende du Roi Dragon

Opéra pour enfants en trois parties, pour cinq chanteurs solistes, choeur d’enfants et orchestre dont l’inspiration prend sa source dans une légende asiatique très ancienne, classique de la littérature chinoise et coréenne. Arthur Lavandier a choisi de s’approcher de l’opéra traditionnel coréen, le P’ansori, autant dans la structure et dans l'écriture du texte que dans les principes musicaux.

Musique : Arthur Lavandier

Livret d’après un conte p'ansori coréen

Direction musicale : Quentin Hindley

Mise en scène : Johanne Saunier

Chef de choeur / Responsable pédagogique et artistique Finoreille : Brigitte Rose

Chef de chant : Alphonse Cemin

Avec 215 enfants des ateliers Finoreille

Chanteurs solistes : Chloé Briot, Marie Picaut, Théophile Alexandre, Damien Pass, Tomislav Lavoie

Orchestre Le Balcon

Et musiciens étudiants de l’École Supérieure Musique et Danse Nord de France

Commande et production Opéra de Lille, en collaboration avec le Grand Sud Coproduction Opéra national de Bordeaux.

Représentations

Samedi 17 mars, (18h), Dimanche 18 mars (16h)

Séance scolaire Mardi 20 mars (14h30)

Programmation musicale

♫ Arthur LAVANDIER

Le Premier Meurtre : Acte I Sc. 3

Le Balcon, Maxime Pascal

Archive Radio France

♫ Maurice RAVEL / Arthur LAVANDIER

Histoires naturelles : Le Martin Pêcheur (prose de Jules Renard)

Ensemble Labyrinth (quatuor à cordes, trio à vent, 2 percus et une harpe !)

ALPHA 2017

08h30-08h55 : Stéphane Degout

Stéphane Degout est diplômé du CNSM de Lyon et a été membre de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Lyon. Ses débuts dans le rôle de Papageno au Festival d’Aix-en-Provence le lancent sur la scène internationale. Très attaché à la mélodie française et au Lied allemand qu’il a beaucoup travaillés sous la direction de Ruben Lifschitz, Stéphane Degout donne de nombreux récitals lors de tournées internationales. Son engagement artistique le conduit à participer à de nombreuses créations : La Dispute de Benoît Mernier, Au Monde et Pinocchio de Philippe Boesmans, et bientôt Lessons in Love and Violence, de George Benjamin.

Actualités

« Enfers » est le premier volet de cette collaboration dans un programme conçu avec Raphaël Pichon et Pygmalion. Il s’articule autours d’airs composés à l’attention du célèbre baryton Henri Larrivé par Jean-Philippe Rameau et Christoph Willibald Gluck. Cette reconstitution imaginaire d’une messe des morts, où sacré et profane se confondent, révèle quelques-unes des plus extraordinaires pages du répertoire lyrique des Lumières. Les scènes infernales devenant prétexte au spectaculaire et à l’effroyable, la musique se pare de dissonances audacieuses, de trouvailles harmoniques et de couleurs orchestrales surprenantes. Un second enregistrement de mélodies françaises avec Stéphane Degout, accompagné par Alain Planès, paraîtra à l’automne 2018.

Particulièrement présent sur la scène française et internationale au printemps 2018, Stéphane Degout chantera dans la nouvelle production de Don Carlos à l’Opéra de Lyon, et sera à l’affiche de la création de Geoge Benjamin, Lesson in Love and Violence

Représentations

17/03 - 06/04/18 Verdi, Don Carlos NOUVELLE PRODUCTION

Christophe Honoré, mise en scène / Daniele Rustioni direction / Opéra national de Lyon

10-26/05/18 Benjamin, Lessons in Love and Violence CREATION

Katie Mitchell, mise en scène / Royal Opera House Covent Garden, Londres

25/06 - 01/07/18 Lessons in Love and Violence

Dutch National Opera, Amsterdam

09/07/18 Récital Debussy, Ravel, Fauré

Festival d’Aix-en-Provence

Programmation musicale

♫ Guillaume APOLLINAIRE

Le pont Mirabeau

Stéphane Degout, Cédric Tiberghien

B RECORDS 2017

♫ Maurice RAVEL

Histoires Naturelles : Le Grillon

Stéphane Degout, Cédric Tiberghien

B RECORDS 2017

♫ Jean-Philippe RAMEAUHippolyte et Aricie : Puissant maître des flots (Acte III Sc 6) Air de Thésée Stéphane Degout, Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon

HARMONIA MUNDI

♫ Christoph Willibald GLUCK

Iphigénie en Tauride : Dieux ! Protecteurs de ces affreux rivages (Acte II Sc 3) Oreste

Stéphane Degout, Pygmalion, Raphaël Pichon

HARMONIA MUNDI