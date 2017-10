Le clarinettiste Raphaël Sévère est l'invité de Musique matin

L'invité

Révélé au grand public à l’âge de 12 ans par France Musique puis nommé " Révélation soliste instrumental " aux Victoires de la Musique à l’âge de 15 ans, Raphaël Sévère reçoit en novembre 2013 une reconnaissance internationale en remportant le prestigieux concours des Young Concerts Artists International Auditions de New York.

Né dans une famille de musiciens, Raphaël Sévère étudie le piano, le violon et le violoncelle. À l’âge de 8 ans, il commence la clarinette au conservatoire de Nantes tout en poursuivant l’étude du piano. Trois ans plus tard, il donne son premier concert en soliste en Chine où il interprète le concerto pour clarinette de Mozart sous la direction de Yu Feng, directeur de l’Orchestre de l’Opéra de Pékin. Admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l’âge de 14 ans, il obtient en 2013 le diplôme de master mention très bien à l’unanimité du jury.

Raphaël Sévère s’est produit dans de nombreuses salles dont la Salle Gaveau, le Musée du Louvre, la Cité de la Musique à Paris ou le Corum de Montpellier. Il a été invité à jouer en soliste, notamment aux côtés de l’Orchestre National d’Ile-de-France, l’Orchestre National Philharmonique de Russie, l’Orchestre de Chambre de Budapest et le Hong Kong Wind Kamerata. En musique de chambre, il collabore avec Adam Laloum, Jérôme Ducros, Jean-Frédéric Neuburger, Isabelle Moretti, Nora Gubisch, Deborah et Sarah Nemtanu, Gérard Caussé, Henri Demarquette, les quatuors Prazák, Sine Nomine, Ebène, Modigliani...

Prochains concerts en France

le 24 novembre 2017, 20h00 à l'Opéra de Massy

Aux Sources du Romantisme

Felix Mendelssohn I Carl Maria von Weber I Ludwig van Beethoven

le 15 janvier 2018, 20h00 au Théâtre de la Crié à Marseille

Adam Laloum, piano, Victor Julien-Laferrière, violoncelle - Raphaël Sévère, clarinette

Beethoven I Schumann I Poulenc I Zemlinsky

le 7 mars 2018, 20h00 à Lyon, salle Molière

Raphaël Sévère, clarinette - Adrien La Marca, alto - Jonas Vitaud, piano

Schumann I Brahms I Bruch

le 26 avril 2018, 20h00 à l'Auditorium de Bordeaux dans le cadre du cycle Debussy - Jeunesse et précocité à l’honneur !

Raphaël Sévère, clarinette - Orchestre National Bordeaux Aquitaine - Maxim Emelyanychev, direction

Mozart I Debussy I Fauré I Poulenc

La programmation musicale de l'invité

♫ Carl Maria VON WEBER

Grand duo concertant en mi bémol majeur op.48 : III. Rondo-allegro

Raphaël Sévère (clarinette), Jean-Frédéric Neuburger (piano)

MIRARE 2017

♫ Francis POULENC

Sonate pour 2 clarinettes : I. Presto

Raphaël Sévère, Yves Sévère (clarinettes)

HORTUS

♫ Robert SCHUMANN

Concerto en la min op 129 pour violoncelle et orchestre : II. Langsam

Steven Isserlis (violoncelle), Philharmonie de chambre allemande, Christoph Eschenbach (directeur)

RCA 1997

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur K.622 : II. Adagio

Raphaël Sévère (clarinette), Orchestre des Pays de Savoie, Nicolas Chalvin (direction)

Emission Génération Jeunes Interprètes - Avril 2015

♫ Carl Maria VON WEBER

Variations pour clarinette et piano en si bémol majeur sur un thème de Silvana op.33

Raphaël Sévère (clarinette), Jean-Frédéric Neuburger (piano)

MIRARE 2017

♫ Carl Maria VON WEBER

Concerto pour clarinette n°1 en fa mineur op.73 : II. Adagio ma non troppo

Raphaël Sévère (clarinette), Deutsches symphonie-orchester Berlin, Aziz Shokhakimov (direction)

MIRARE 2017

♫ Sidney BECHET

Song of medina (casbah)

Emile Parisien (saxophone soprano), Vincent Peirani (accordéon)

ACT MUSIC & VISION 2014