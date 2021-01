Le chef Lahav Shani s'attaque à la 9e Symphonie de Beethoven

On ne l'arrête plus ! Il fête ses 32 ans le 7 janvier et a déjà une carrière bien remplie. Pianiste émérite et directeur musical des Orchestres Philharmoniques d'Israël et de Rotterdam, Lahav Shani sort un nouveau disque consacré à Beethoven, en enregistrant la 7e et le 4e Concerto pour piano.

Le chef d'orchestre Lahav Shani sort son premier album avec l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam, un disque dédié à Beethoven sur le label Erato, © Maco Borggreve