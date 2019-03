Le chef et clarinettiste Paul Meyer est l'invité de Musique Matin

Au mois de mars, ce festival unique à Paris met à l’honneur tous les instruments à vent tels clarinette, hautbois, flûte ou cor, mais également saxophone et trompette et, plus largement encore, le souffle, en s’ouvrant même à la voix.

Carte blanche à Paul Meyer : Le jeudi 14 mars – Cathédrale Saint-Louis des Invalides

Ayant eu le privilège de tisser une étroite complicité avec le grand Benny Goodman, égale à celle qui le lie à Michel Portal, Paul Meyer a intégré le cénacle des grands artistes à la carrière vraiment internationale. Sur tous les continents, son jeu étincelant jusqu'à l'incandescence, au style à la fois brillant et racé, fait office de référence mais cet artiste consacré n'entend pas moins mener son propre chemin, explorant volontiers le répertoire contemporain, tout en s'inscrivant, par ailleurs, dans le strict respect d'une tradition, à laquelle il apporte néanmoins un indéniable supplément d'âme.

Ce concert revêt la forme d'une Carte blanche à Paul Meyer, s'y présentant successivement en soliste et à la direction de l'orchestre, dans un programme original portant sa signature. S'ouvrant sur un rythme militaire, il intègre une création d'André Chpelitch et s'achève avec une œuvre monumentale et à valeur testamentaire de Franck.

Programme

Louis Spohr , Notturno militaro, opus 34, pour instruments à vent

André Chpelitch , "Un voyage extraordinaire" d' après Jules Verne, Rhapsodie pour clarinette et orchestre d' harmonie ( création )

César Franck, Symphonie en ré mineur, pour orchestre

Distribution

Soliste Paul Meyer, clarinette

Orchestre d'harmonie de la Garde républicaine

François Boulanger et Paul Meyer, direction

