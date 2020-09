Le chef Cristian Măcelaru intronisé à la tête de l'Orchestre national de France

Cristian Macelaru a officiellement pris ses fonctions de directeur musical de l'Orchestre national de France, le 1er septembre dernier, succédant ainsi à Emmanuel Krivine. Son premier concert en tant que chef titulaire aura lieu ce jeudi 24 septembre en direct de l'Auditorium de Radio France.

Rappelez-vous, nous apprenions en novembre dernier la nomination du chef d'orchestre roumain Cristian Macelaru à tête de l'Orchestre national de France. Son contrat indiquait alors qu'il prendrait officiellement ses fonctions en 2021.

Or, à la surprise générale, Emmanuel Krivine, titulaire du poste depuis 2017 annonça sa démission en mai dernier, propulsant ainsi le chef Cristian Macelaru au pupitre dès la saison 2020-2021.

Son premier concert à la tête de l'Orchestre national de France se déroulera ce jeudi 24 septembre à l'Auditorium de Radio France. Il sera diffusé en direct sur France Musique et sur Arte Concert. Au programme : la deuxième Symphonie de Camille Saint-Saëns ainsi que le 2e concerto pour piano de Rachmaninov par Benjamin Grosvenor.

Issu d’une famille de 10 enfants, Cristian Măcelaru est né en Roumanie à Timișoara. Il étudie d’abord le violon puis se rend aux États-Unis où il se forme à l’Interlochen Arts Academy (Michigan) et aux universités de Miami et de Houston.

Il entame une carrière de violoniste d'orchestre en devenant violon solo du Miami Symphony Orchestra. Il laisse ensuite de côté son violon pour la baguette. Il remplacera même Pierre Boulez à la tête du Chicago Symphony Orchestra !

Il dirige depuis lors les plus grands orchestres américains, le Chicago Symphony Orchestra, le New York Philharmonic, le Los Angeles Philharmonic, le Cleveland Orchestra, et entretient un lien étroit avec le Philadelphia Orchestra.

En parallèle de sa collaboration avec l'Orchestre national de France, il reste directeur musical du WDR Sinfonieorchester de Cologne avec qui il travaille depuis 2019.

Cristian Macelaru a dirigé l’ONF pour la première fois en septembre 2018 lors d’un programme contemporain. Une rencontre s'est organisée par la suite en juillet 2019. C'est alors que les musiciens ont eu un véritable coup de coeur musical pour ce chef d'orchestre. Ils se sont retrouvés le 23 juillet dernier dans le cadre du cycle de concerts "Le Temps retrouvé".