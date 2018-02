Olivia Gay et Atsushi Sakaï : du violoncelle contemporain à la viole de gambe baroque

Olivia Gay

Née en 1987, Olivia Gay commence ses études dans l’est de la France avant de venir étudier à Paris auprès de Marc Coppey, du quatuor Ysaïe ainsi que de Paul Meyer et Éric Lesage en musique de chambre. Ensuite, elle effectue ses études supérieures en Allemagne dans la classe de Jean-Guihen Queyras à Stuttgart et Freiburg, puis en classe de soliste auprès de Johannes Moser à Cologne.

Olivia Gay a été sollicitée par le compositeur Tôn Thât Tiêt pour interpréter à Paris et à Lyon Arco Vivo, œuvre pour violoncelle seul de N’Guyen Tien Dao. Passionnée de musique contemporaine, Olivia Gay n’hésite pas à aller à la rencontre des compositeurs. Elle a ainsi bénéficié des conseils de Bruno Mantovani, de Graziane Finzi et de Philippe Hersant dans l’interprétation de leurs œuvres. Son enregistrement de trois œuvres pour violoncelle solo et orchestre (Philippe Hersant, Peteris Vasks, Thierry Maillard) avec l’Orchestre Pasdeloup s’inscrit dans cette démarche. À cette occasion, elle s’est vue prêter par la fondation Maggini un violoncelle de G. Grancino de 1697.

Horizon(s)

Olivia Gay (violoncelle), Orchestre Pasdeloup, Wolfgang Doerner (direction)

Philippe Hersant - Concerto pour violoncelle et petit orchestre

Peteris Vasks - Concerto pour violoncelle et orchestre

Thierry Maillard - Arkepeke

Ilona Records 2018

Atsushi Akaï

Considéré comme l'un des violistes le plus reconnu de sa génération, Atsushi Sakai a étudié le violoncelle avec Harvey Shapiro et a obtenu un premier prix à l'unanimité, premier nommé avec le Prix Jean Brizard au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Philippe Muller. Passionné très tôt par la viole de gambe et le violoncelle historique, il reçoit parallèlement l'enseignement de Christophe Coin en cycle supérieur et de perfectionnement dans le même établissement.

On le retrouve en tant que continuiste au sein d’ensembles comme Les Talens Lyriques et le Concert d'Astrée avec lesquels il réalise un grand nombre de concerts et enregistrements.

Il consacre son temps à la musique de chambre et au récital où il joue aux côtés de Christophe Rousset et Marion Martineau, accueilli sur les scènes les plus prestigieuses. Il est co-fondateur du Sit Fast (consort de violes), et du Quatuor Cambini-Paris.

, © Aparté

Couperin : pièces de viole

François Couperin (1668-1733) Première Suite en mi mineur

_Forqueray _Pièces à trois violes en ré mineur

François Couperin (1668-1733) Deuxième Suite en la majeur

Atsushi Sakaï, viole de gambe

Christophe Rousset, clavecin

Marion Martineau, viole de gambe

Isabelle Saint-Yves, viole de gambe

Atshushi Akaï en concert

Vendredi 9 Mars à 20h - Église Saint-Leu-Saint-Gilles - Paris - L’Autre Saison - Musique baroque (viole de gambe) Atsushi Sakaï et Marion Martineau

Dimanche 11 Mars à 17h - Maison de la musique et de la danse - Bagneux - QUATUOR IXI

Jeudi 15 mars - Théâtre Victor Hugo - Bagneux

vendredi 16 mars - Centre Culturel des Bords de Marne - Le Perreux s/Marne

Samedi 7 avril à 20h - Théâtre des Champs-Élysées - Paris Cantates italiennes de Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Dimanche 8 Avril à 15h - Abbaye royale de Nieul-sur-l'Autise - Consort de violes de gambes SIT-FAST

Olivia Gay en concert

Dimanche 18 Mars à 16h - Cathédrale St Christophe, Belfort - En duo avec Basha Slavinska, accordéoniste

Programmation musicale : Atsushi Sakaï

♫ François COUPERIN

Première Suite en mi mineur (2. Allemande)

Atsushi Sakaï, Marion Martineau, Isabelle Saint-Yves (viole de gambe) Christophe Rousset (clavecin)

APARTE

♫ Thelonious MONK

We see (Manganesse)

Thelonious Monk (piano)

CHANT DU MONDE

♫ Antoine FORQUERAY

Pièces à trois violes en ré mineur (2. Courante)

Atsushi Sakaï, Marion Martineau, Isabelle Saint-Yves (viole de gambe) Christophe Rousset (clavecin)

APARTE

Programmation musicale : Olivia Gay

♫ Peteris VASKS

Concerto No. 2 pour violoncelle et orchestre (2. Toccata)

Olivia Gay (violoncelle), Orchestre Pasdeloup, Wolfgang Doerner (direction)

ILONA RECORDS

♫ Peter ILLICH TCHAIKOVKSY

Concerto en Ré Maj op 35 : (3.Allegro vivacissimo)

Janine Jansen (violon), Orchestre de chambre Mahler, Daniel Harding (direction)

DECCA

♫ Thierry MAILLARD

Arckepek pour violoncelle et orchestre

Olivia Gay (violoncelle), Orchestre Pasdeloup, Wolfgang Doerner (direction)

ILONA RECORDS