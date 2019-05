Laurent Pelly est l'invité du jour

Tous à l'Opéra du 3 au 5 mai 2019

Laurent Pelly, metteur en scène et costumier, invité par les plus grandes scènes internationales, sera le parrain de Tous à l’Opéra ! les 3, 4 et 5 mai 2019.

26 maisons d’opéra participent à cette 13e édition placée sous le thème « L’opéra, la grande fabrique du spectacle ».

Chaque année, Tous à l’Opéra ! attire un public nombreux et atteste de la pertinence d’une manifestation « entrée libre » qui a dépassé le million de visiteurs depuis sa création en 2007.

Fortes de ce succès, les équipes des opéras se donnent plus que jamais l’ambition d’inciter le public le plus large à franchir les portes des maisons lyriques. Au programme, de multiples propositions gratuites et accessibles à tous : répétitions publiques, concerts, ateliers costumes et maquillages, visites des coulisses, rencontre avec les professionnels.

Programmation musicale

Georges BIZET

Carmen : L’amour est un oiseau rebelle

Teresa Berganza, Orchestre symphonique de Londres, The Ambrosian Singers, Claudio Abbado

DG

Christoph Willibald GLUCK

Orphée et Eurydice : (Acte III Sc 1) Air d’Orphée “J’ai perdu mon Eurydice”

Anne Sofie von Otter, Orchestre de l’Opéra de Lyon, John Eliot Gardiner

EMI

Jacques OFFENBACH

Barbe-Bleue : Ouverture

Philharmonia Orchestra, Neville Marriner

PHILIPS