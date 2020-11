Laurent Naouri : Pour l'album "En sourdine"

Dans son nouvel album "En Sourdine", paru sous le label Alpha le 16 octobre dernier, Laurent Naouri aborde la mélodie française en compagnie du guitariste Frédéric Loiseau. S'éloignant de la technique lyrique, il y interprète, dans un murmure, des pages de Fauré, Debussy et Poulenc.

Laurent Naouri obtient le diplôme de l’Ecole Centrale de Lyon en 1985, puis décide l’année suivante de se consacrer à l’art lyrique. Il étudie l’écriture musicale avec Yvonne Desportes, puis passe successivement par le CNIPAL de Marseille, où il travaille sur Cosi fan tutte avec Pierre Constant et Janine Reiss, et par la Guildhall School of Musica Drama de Londres dans le Upper Course. Il parachève enfin sa formation avec Jean-Pierre Blivet.

Laurent Naouri débute sa carrière au Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon, puis interprète Christophe Colomb dans l’opéra éponyme de Darius Milhaud au Théâtre impérial de Compiègne en 1992. Sa voix puissante et maîtrisée lui permet d’aborder les répertoires les plus variés, de Monteverdi au jazz. Il se produit fréquemment sur les scènes lyriques, en récital ou en oratorio, et a enregistré plusieurs albums consacrés aux mélodistes français : Fauré, Ravel, Roussel, Poulenc. On a pu l’entendre sur les plus grandes scènes lyriques dans des opéras aussi divers que Les Boréades et Platée de Rameau, Don Giovanni de Mozart, Orphée aux enfers et Les Contes d’Hoffmann d' Offenbach, Les Troyens de Berlioz, Pelléas et Mélisande de Debussy, Eugène Onéguine de Tchaïkovski, Guerre et Paix de Prokofiev …

Loin d’être circonscrit à l’opéra baroque français, le parcours lyrique de Laurent Naouri étonne autant par son éclectisme que par son rythme effréné. Son charisme sur scène et sa technique en font un artiste très apprécié du public.

"En Sourdine" un disque paru le 16 octobre 2020 sous le label Alpha

On connaît le flamboyant baryton Laurent Naouri, incarnation marquante des quatre rôles maléfiques des Contes d’Hoffmann de Paris au Metropolitan Opera de New-York ou inoubliable Golaud dans Pelléas et Mélisande...

Mais c’est ici un Naouri intime, amoureux des mélodies de Fauré, Debussy et Poulenc qui nous donne rendez-vous :

« Voici un répertoire que je fréquente depuis plus de trente ans, non parfois sans une certaine frustration : comment parvenir en effet à l’intimité qu’un poème comme Le Jet d’eau de Baudelaire suggère – quasiment une confidence sur l’oreiller – en étant contraint par l’écriture musicale à ‘projeter’ la voix ? Car si la musique classique chantée autorise la nuance piano ou pianissimo, il est toutefois inconcevable de murmurer à l’oreille de son auditeur. Pour murmurer, il faut un micro, et nous quittons là l’univers de la ‘mélodie’ pour entrer dans l’univers de la ‘chanson’, au sens où on l’entend au début de l’ère radiophonique. Je tournais autour de ces préoccupations depuis quelques années déjà, quand je fis la connaissance du guitariste de jazz Frédéric Loiseau. Nous avons fait nos premiers pas ensemble sur Les Berceaux, une mélodie qu’Yves Montand avait déjà tirée du côté de la chanson. Encouragé par le résultat, nous avons cherché d’autres titres qui nous paraissaient pouvoir profiter de ce traitement d’alcôve. »

