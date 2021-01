Laurent Campellone : "Ce n'est pas un caprice de vouloir monter sur scène, c'est notre raison de vivre"

Le chef Laurent Campellone prenait ses fonctions de directeur général de l'Opéra de Tours en septembre 2020, succédant ainsi à Benjamin Pionnier. Le défi est double : apaiser les tensions et retrouver l'harmonie au sein de l'orchestre tout en faisant face à la crise sanitaire.

Débuté en septembre 2020, le contrat de Laurent Campellone à l'Opéra de Tours durera trois ans. Le chef d'orchestre à la renommée nationale et internationale s'occupera essentiellement de la partie administrative et dirigera uniquement 2 productions scéniques par an. Il retrouvera sa baguette lors de la prochaine production donnée en octobre 2021 de La Princesse jaune de Camille Saint-Saëns.

Le nouveau directeur doit rassurer le personnel marqué par plusieurs mois de tensions entre les 56 musiciens de l'orchestre et ses prédécesseurs, Jean-Yves Ossonce et Benjamin Pionnier, aux méthodes managériales parfois très fortement décriées et visés chacun par plusieurs plaintes pour harcèlement moral. Au total, le Grand Théâtre de Tours était resté fermé pendant dix mois.

« On m'a demandé d'envisager la façon de sortir l'Opéra de Tours de la situation dans laquelle elle était. Ma mission était de faire une saison pour 2021 et de remobiliser tout le monde autour de celle-ci, malgré la crise sanitaire. L'institution était au bord de l'implosion et il faut qu'elle renaisse à travers l'art», assure Laurent Campellone, qui est resté onze ans à la direction artistique de l’Opéra de Saint-Etienne. "Les équipes ont souffert de cette période et tout le monde veut tourner la page... On veut redonner à l'Opéra de Tours une bonne image pour en faire un lieu culturel important" déclare le chef d'orchestre.

Laurent Campellone apprend la direction d’orchestre au Conservatoire Frédéric Chopin de Paris, en parallèle de l’obtention de diplômes de philosophie. À 23 ans, il est nommé assistant du Directeur musical de l’Opéra de Toulon. En 2000, il se rend auprès de Christoph Eschenbach pour compléter sa formation. En 2001, il remporte à l’unanimité́ le Premier Prix du Concours international des jeunes chefs d’orchestre de la Communauté́ européenne à Spoleto (Italie).

Sa passion pour les raretés du répertoire romantique français n’éclipse pas, pour autant, ses lectures très remarquées et saluées par la presse internationale des partitions du grand répertoire.

Son dernier enregistrement, « Offenbach colorature », sorti en janvier 2019 sur le label Alpha, a été́ récompensé par un Diapason d’or, un Diamant d’Opéra Magazine, un Choc Classica et figure dans la sélection de mars 2019 du magazine Gramophone.

Les artistes français mis à l'honneur dans la saison 2021 de l'Opéra de Tours

Pour cette nouvelle saison de l'Opéra de Tours, dont Karine Deshayes est la marraine, les accents sont mis sur des oeuvres du répertoire français, parfois méconnues. Ainsi, Laurent Campellone proposera La Princesse Jaune de Camille Saint-Saëns en octobre 2021. Défricheur de raretés, le chef d'orchestre cherche à faire entendre des oeuvres "nécessaires" au public. Toutefois, il est conscient qu'il "faut être absolument certain d'avoir un chef d'oeuvre pour le mettre dans les mains des musiciens".

Particulièrement intéressé par la période allant de 1860 à 1910, Laurent Campellone aime cette "explosion riche de tant de styles, de courants et de personnalités musicales qui se sont mélangés", caractéristique de cette époque.

Prochains concerts de l'Opéra de Tours

Consultez ici la programmation complète de la saison 2021 de l'Opéra de Tours !

Les 6 et 7 février

Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours dirigé par Glass Marcano

Avec Stéphanie-Marie Degand au violon

Ludwig van Beethoven et Georges Bizet

Le 14 février

Quatuor Ludwig et Didier Sandre (sociétaire de la Comédie-Française)

Héloïse et Abélard, Albert Camus et Maria Casarès, Robert et Clara Schumann… autant de grandes amours immortalisées par des correspondances enflammées.

Mozart, Schubert et Debussy

Le 20 février

Spectacle pour les enfants sur l’Opéra - par la Compagnie Diva...gations

Nicolas Bianco, texte et mise en scène

Du 12 au 16 mars

Orchestre Symphonique Région Centre- Val de Loire/Tours dirigé par Chloé Dufresne

Chœur de l’Opéra de Tours

Voyage dans la lune - Offenbach

Les 17 et 18 avril

Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours dirigé par Philippe Cassard (piano et direction)

Wolfgang Amadeus Mozart

Du 1er au 5 octobre 2021

L'Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours dirigé par Laurent Campellone

Camille Saint-Saëns et Georges Bizet