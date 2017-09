Lauréats du concours France Musique des musiciens amateurs et table ronde autour de la pratique amateur

Cet été, notre antenne lançait le concours France Musique des musiciens amateurs. 94 vidéos ont été sélectionnées. Les participants ont en moyenne 36 ans, les hommes sont aussi présents que les femmes. L’instrument le plus représenté est le piano (33), suivi de la guitare (12 dont 4 guitares électriques) et de la flûte (11). Bach, Chopin et Schubert caracolent en tête. Car la pratique musicale amateur s’adresse à tout le monde. Et pour en parler ce matin PV Nova : auteur-compositeur et youtubeur, Lilian Thuram : footballeur et parrain des orchestres Demos, Dominique Xardel : co-fondateur du Festival "Les Amateurs Virtuoses", Julien Chauvin : violoniste et chef du Concert de la Loge

Lilian Thuram, ancien footballeur, Parrain des orchestre DEMOS

PV Nova, auteur-compositeur et youtubeur

Julien Chauvin, directeur artistique du Concert de la Loge

Album à paraître le 29 septembre 2017

HAYDN-LA POULE

Le Concert de la Loge, Julien Chauvin

Justin Taylor

Label APARTE

L'ensemble commence au disque le deuxième volet de son intégrale des Six Symphonies Parisiennes de Haydn avec sa symphonie "La Poule". Le soliste Justin Taylor se joint pour l'occasion à l'orchestre pour exécuter au pianoforte un concerto de Mozart.

Dominique Xardel, co-fondateur du festival Piano Amateur

Programmation musicale

♫ Jules MASSENET

Méditation de Thaïs

Concours Amateurs France Musique - Prix du public

Louise, violon

♫ Wolfgang Amadeus MOZART / (arrangement : Rewan)

Marche (presque) turque

Concours Amateurs France Musique - Prix du jury

Rewan, piano

♫ Claude DEBUSSY

Suite bergamasque L 75 : Clair de lune

Anne Queffelec (piano)

MIRARE

♫ Jean-Baptiste LULLY

Marche pour la Cérémonie des Turcs

Orchestre Démos Grand Paris Sud, Quentin Hindley (direction)

CONCERT DEMOS juin 2017

♫ Manuel DE FALLA

L’amour sorcier : Chanson du feu follet

Luis Fernando Perez (piano)

MIRARE

♫ Joseph HAYDN

Symphonie n°83 en sol mineur “La Poule” Hob.I :83 : IV. Finale. Vivace

Concert de la Loge, Julien Chauvin

APARTE