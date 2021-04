Lalo Schifrin : "Je dois ma carrière à la France"

Lalo Schifrin, connu notamment pour ses compositions des musiques des séries Mission Impossible, Mannix, ou encore des films Bullitt et L’inspecteur Harry, compose pour la première fois pour Vincent Beer-Demander et sa mandoline dans le disque “Lalo Schifrin for mandolin", paru en février dernier.

L’album Lalo Schifrin for mandolin, sorti le 1er février 2021 sur le label Maison Bleue, naît de la rencontre entre le mandoliniste Vincent Beer-Demander et le compositeur argentin Lalo Schifrin, qui n'avait jusqu'alors jamais écrit pour cet instrument.

Au micro de Jean-Baptiste Urbain, Vincent Beer-Demander se souvient de leur première rencontre : "Pendant 20 minutes, on s'est retrouvés tous les deux dans le hall de l'hôtel et pendant que Donna [NDLR : la femme de Lalo Schifrin] faisait sa valise, moi j'ai sorti ma mandoline et j'ai joué. [...] A la fin, il m'a dit 'Vincent vous avez bien fait de me kidnapper comme ça, j'aime bien votre tempérament. Je rentre à Los Angeles, je vais vous écrire votre concerto.'"

Lalo Schifrin compose pour Vincent Beer-DemanderLa Sonata del Sur pour mandoline et piano (2018), basée sur le Concerto del Sur pour mandoline & orchestre de Lalo Schifrin (lui-même composé en 2017 pour Vincent Beer-Demander). "Vincent Beer-Demander m'a demandé d'écrire une composition pour mandoline et orchestre, s'exprime Schifrin. D'abord, je ne comprenais pas pourquoi la mandoline. Quand j'ai découvert que la mandoline avait la même position que le violon, j'ai écrit un concerto pour violon et orchestre. Une fois que j'ai compris ça, ce n'était pas difficile. C'est comme si le violon jouait pizzicato." Il compose également la Fantaisie pour mandoline et accordéon. "L'accordéon, c'est comme l'orgue, constate Lalo Schifrin, car il y a la même possibilité de son continu. La mandoline danse autour de l'accordéon."

L’opus comprend également des compositions pour mandoline et piano de Nicolas Mazmanian : Variations on a theme of Lalo Shifrin ainsi que Fantaisie concertante « L.A. ».

L'immense carrière de Lalo Schifrin

Lalo Schifrin, né en 1932 à Buenos Aires, est un pianiste, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur musical argentin célèbre, entre autres, pour ses musiques de films (Bullitt, L'Inspecteur Harry, Opération dragon…) et de séries (Mission impossible, Mannix, Starsky et Hutch…). Très jeune, il étudie le piano avec Enrique Barenboim (père du pianiste Daniel Barenboim) puis Andreas Karalis et suit un cursus classique en Argentine. Au début des années 1950, il poursuit sa formation au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et étudie, entre autres, auprès d'Olivier Messiaen.

C'est en France qu'il commence sa carrière professionnelle comme pianiste de jazz et arrangeur. Il enregistre quelques disques de « musique latine » pour les disques Vogue ou le label d'Eddie Barclay. A la fin des années 1950, de retour en Argentine, Schifrin travaille surtout comme musicien de jazz avec, entre autres, son compatriote Gato Barbieri. Il est embauché par le trompettiste Dizzy Gillespie comme pianiste de son quintette. Schifrin écrit aussi pour Gillespie des pièces ou arrangements pour grandes formations (Gillespiana Suite, The New continent). C'est le début du succès.

Schifrin devient staff arranger pour le label Verve Records (arrangements pour Stan Getz, Count Basie, Sarah Vaughan, Jimmy Smith, Luiz Bonfá, Cal Tjader…). Verve appartient à la Metro-Goldwyn-Mayer et Lalo Schifrin devient vite compositeur pour la MGM. À partir de cette date Schifrin, installé à Hollywood, va écrire un nombre impressionnant de musiques de films ou de séries télévisées, tout en continuant son activité dans le domaine du jazz. Schifrin mène en parallèle une carrière de musicien « classique » comme chef d'orchestre et comme compositeur (Invocations, Concerto pour contrebasse, Concertos pour piano Nos. 1 & 2, Pulsations, Résonances…).

"Je crois qu'il y a une correspondance entre le son et l'image. Je l'appelle "contrepoint audiovisuel". Les sons ont des couleurs."

Lalo Schifrin

Le mandoliniste Vincent Beer-Demander

Vincent Beer-Demander est un mandoliniste et compositeur français. Sa rencontre en 2014 avec le compositeur Vladimir Cosma sera à l'origine, entre autres, du Concerto Méditerranéo pour mandoline et orchestre en 2015 ou des 24 caprices pour mandoline solo. Il est également dédicataire de concertos de Lalo Schifrin, Claude Bolling, Richard Galliano, Jean Claude Petit ou encore François Rossé.

