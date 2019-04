Lahav Shani, pianiste et chef d'orchestre, est l'invité de Musique Matin

Nomination : Philharmonique d'Israël

Succession à Zubin Mehta en 2020

Pianiste et chef d’orchestre diplômé de la Hochschule für Musik « Hanns Eisler » de Berlin, Lahav Shani enchaîne les engagements et collaborations à travers le monde. Disciple de Daniel Barenboïm, il sera d’ici 2020 à la tête de deux formations de renom : l’Orchestre Philharmonique d’Israël et celui de Rotterdam.

C’est un grand honneur pour moi d’avoir été nommé directeur musical de l’orchestre symphonique et de poursuivre la voie d’une figure mythique telle que Zubin Mehta. (…) Cet orchestre a accompagné mon développement musical depuis mon plus jeune âge, et ma relation intime avec l’orchestre m’a guidé tout au long de ma carrière artistique.

