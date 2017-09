Le claveciniste Skip Sempé vous convie à la quatrième édition du festival Terpsichore

L'invité du jour

Originaire de la Nouvelle-Orléans, Skip Sempé a étudié la musique, la musicologie, l’organologie et l’histoire de l’art aux États-Unis à l’Oberlin Conservatory avant de compléter sa formation à Amsterdam auprès de Gustav Leonhardt. Il fait alors le choix de s’installer en Europe pour se concentrer plus particulièrement au répertoire allant de 1500 à 1750.

Claveciniste et chef d’orchestre, il a fédéré autour de lui de nombreux musiciens, pour former le Capriccio Stravagante en 1986, qui se décline aujourd’hui sous la forme de trois ensembles : Capriccio Stravagante, le Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra et Capriccio Stravagante Les 24 Violons.

Comme soliste, Skip Sempé est particulièrement célébré pour son affinité avec les œuvres de la période élisabéthaine, la littérature française pour clavecin (Chambonnières, d’Anglebert, Forqueray, Louis et François Couperin, Rameau ), Bach et Scarlatti, ainsi que pour ses talents d’improvisateur et de transcripteur.

Ajoutant le rôle de directeur artistique à ses activités de claveciniste, chef d’orchestre, professeur et conférencier, il a fondé en 2006 son propre label, Paradizo, pour lequel il enregistre en soliste ou avec ses ensembles, et coordonne des projets éditoriaux comme l’hommage documenté qu’il a consacré à Wanda Landowska, une musicienne qui l’a beaucoup inspiré, ou un recueil rassemblant ses propres essais sur la musique et l’interprétation.

Programmation musicale de l'invité

♫ Marin MARAIS

Alcyone : Ouverture

Capriccio Stravagante les 24 violons, Skip Sempé (direction)

PARADIZO 2011

♫

♫

♫

♫