La violoncelliste Ophélie Gaillard

Dans son dernier CD "Cellopera", Ophélie Gaillard nous invite à l'opéra pour entendre la "voix" de son violoncelle. Elle réalise des transcriptions d'airs d'opéra, allant de Mozart à Offenbach, du bel canto italien à Wagner, avec le Morphing Chamber Orchestra, dirigé par Frédéric Chaslin.

C'est après avoir entendu un violoncelliste remplacer un chanteur absent qu'Ophélie Gaillard a eu l'idée de transcrire certaines pages d'opéra pour son instrument à quatre cordes. "Cellopera", paru le 5 mars 2021 chez Aparté, place ainsi le violoncelle au centre de la scène, et nous fait entendre des grands airs de Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, ou encore Tchaikovsky. Le jeu du violoncelle, qui ne peut pas faire entendre le texte de l'opéra, redouble d'expressivité pour rendre toute l'émotion de ces mélodies, qui ont en commun de parler d'amour.

Ophélie Gaillard

Diplômée du CNSMD de Paris par trois premiers prix (musique de chambre, violoncelle et violoncelle baroque), Ophélie Gaillard est désignée Révélation soliste instrumentale lors des Victoires de la musique classique de 2003. Fondatrice du Pulcinella Orchestra, qui interprète de la musique baroque sur instruments d'époque, elle aborde par ailleurs un large répertoire, allant de la bossa nova à la musique contemporaine, et collabore avec de nombreux danseurs et chorégraphes. Elle enseigne le violoncelle à la Haute Ecole de Musique de Genève, mais aussi dans de nombreuses masterclasses et académies.