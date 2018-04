La violoncelliste Camille Thomas et le compositeur Jules Matton sont les invités de Musique Matin

08h05 - 08h30 : Camille Thomas

Née à Paris en 1988, la violoncelliste franco-belge s'est formée en France puis en Allemagne : auprès de Marcel Bardon à Paris, puis de Stephan Forck, Frans Helmerson et Wolfgang-Emanuel Schmidt à Berlin, Cologne et Weimar.

2014 est un tournant important de sa vie musicale : elle est nommée aux Victoires de la Musique dans la catégorie Révélation Soliste instrumental puis choisie par la radio Musiq'3 - RTBF pour représenter la Belgique au Concours de l’Union européenne de radio-télévision (UER) où elle remporte le 1er Prix et est nommée «New Talent of the Year».

En 2015, Rolando Villazon l'invite dans son émission sur ARTE « Les Stars de Demain » et 2016, elle sort son deuxième album, « Réminiscences », paru chez la Dolce Volta et récompensé notamment d'un CHOC de Classica et d'un ECHO KLASSIK PREIS. En 2017, elle signe un contrat international d'artiste exclusif chez Deutsche Grammophon, devenant la première femme violoncelliste à signer pour la prestigieuse maison de disques.

La saison 2017/18 sera celle de la sortie de son premier enregistrement pour Deutsche Grammophon, avec l'Orchestre de Lille dirigé par Alexandre Bloch. Elle créera également le premier concerto pour violoncelle de Fazil Say qu'il écrit spécialement pour elle en avril 2018 au Théâtre des Champs-Elysées avec l'Orchestre de chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd.

Camille Thomas joue un violoncelle de Ferdinand Gagliano datant de 1788, le "Château Pape Clément", généreusement mis à sa disposition par Bernard Magrez.

Actualité

Concert le mardi 03 avril au Théâtre des Champs Elysées à Paris Fazil Say au piano et Douglas Boyd

Au programme :

SayNever give up, concerto pour violoncelle (création mondiale)

BeethovenConcerto pour piano n° 3

HaydnSymphonie n° 86

Concerts à venir

dimanche 29 avril à Saint-Malo dans le cadre du festival Classique Au Large

jeudi 24 mai à Sully sur Loire dans le cadre du festival de Sully et du Loiret

jeudi 07 juin à Royan dans le cadre des Jeudis Musicaux

jeudi 28 juin à Paris dans le cadre du Festival de Paris : Sainte Chapelle

♫ Programmation musicale : Camille Thomas

Fazil SAY

Four cities (sonate pour violoncelle et piano) : II. Hopa

Camille Thomas, Shani Diluka

MUSIQ3

Fazil SAY

1001 nights in the harem : I. Allegro

Patricia Kopatchinskaja, Orchestre Symphonique de Lucerne, John Axelrod

NAIVE

Camille SAINT-SAENS

Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur op.33 : II. Allegretto con moto

Camille Thomas, Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch

DGG

08h30 - 08h55 : Jules Matton

Formé à l’école russe auprès de Valery Sigalevitch, Jules Matton poursuit ses études de piano jusqu’à l’obtention de son prix en 2007. Par la suite, et en parallèle de ses études de composition, harmonie, contrepoint et orchestration, Jules Matton entreprend des études de philosophie à l’Institut Catholique de Paris où il obtient sa Licence en 2010.

Diplômé de la Juilliard School of Music and Dance de New York en 2013, Jules Matton est assez rapidement repéré par John Corigliano, qui souligne le « talent remarquable, à la technique impeccable » de son élève.

En 2017, Jules Matton est nommé compositeur en résidence du Théâtre Impérial de Compiègne. Son premier opéra – L’Odyssée – y sera créé en avril 2018 après la création de son Quatuor à cordes par le Quatuor Debussy en novembre 2017.

Il signe chez Fondamenta son premier disque de musique de chambre aux côtés de Jeanne Crousaud, Rémy David Yulzari, Guillaume Vincent, Fleur Grüneissen, Yan Levionnois, Pierre Génisson et le Quatuor Debussy. Sortie prévue le 20 avril 2018.

Actualités

Création de son premier opéra L’Odyssée les 6 et 8 avril au Théâtre Impérial de Compiègne puis en tournée.

De plus Jules Matton est en Résidence au Théâtre Impérial de Compiègne pour la saison 2017/2018.

L’Odyssée - Premier opéra de Jules Matton

L’Odyssée d’Homère, chef-d’œuvre de la littérature grecque antique, raconte les aventures d’Ulysse. Ici, l’histoire est vue à travers le regard du fils d’Ulysse et de Pénélope, Télémaque. En colère contre son père qui l’a quitté, Télémaque est seul sur la plage. Surgit alors un groupe d’enfants orphelins qui le consolent, jouant les exploits - et les échecs - de leurs pères marins également partis. Ils chantent L’Odyssée, le pays des Lotophages, le Cyclope, Circé…

Un livret qui parle de l’enfance, du père absent et qui montrera combien les mythes sont toujours d’actualité.

♫ Programmation musicale : Jules Matton