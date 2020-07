La soprano Sonya Yoncheva est l'invitée du jour

La soprano bulgare évoque ses projets à venir et le souvenir du festival de Radio France à Montpellier 2016, lors duquel elle brillait dans le rôle titre de l'opéra "Iris" de Mascagni. Une retransmission de ce concert est prévue samedi 25 juillet à 20h sur France Musique.

"Iris" de Pietro Mascagni

Grâce à ses nombreux enregistrements et ses archives incroyables, France Musique diffuse les grandes heures des festivals, en respectant leur chronologie

De belles soirées en perspective, rythmées de témoignages (artistes, chefs, directeurs de festivals...) et de souvenirs.

à réécouter événement France Musique partenaire des festivals d'été 2020

Samedi 25 juillet - 20h

Iris de Mascagni

Avec Sonya Yoncheva

Chœur de la Radio Lettone, Chœur Opéra national Montpellier Languedoc-Roussillon, Orchestre National Montpellier Languedoc-Roussillon, Domingo Hindoyan (direction)

Enregistré au Festival Montpellier Radio France le 26 juillet 2016

Prochain concert de Sonya Yoncheva en France

02 mai 2021 - 20h au Théâtre des Champs-Elysées

Sonya Yoncheva, soprano

Wolfgang Katschner, direction

Ensemble Lautten Compagney

Biographie

Sonya Yoncheva a participé à plusieurs classes de maître dirigées par Edda Moser, Alain Garichot et Nathalie Stutzmann. Elle a gagné de nombreux prix lors de concours nationaux en Bulgarie et a été finaliste de la compétition Enrico Caruso à Milan et semi-finaliste de la compétition Montserrat Caballé en Andorre.

En 2003, elle prend part au concert de gala sous le patronage de Mirella Freni et Nicolai Ghiaurov au Teatro Dal Verme à Milan. Entre 2004 et 2007, elle est lauréate de la bourse Mosetti à Lausanne et de la fondation Hablitzel Bâle. En 2005, Sonya Yoncheva chante le rôle d'Isabella dans L'inganno felice de Gioachino Rossini et celui du Coq et de la Chouette de l'opéra La Petite Renarde rusée de Leoš Janáček puis le rôle de Giunome dans Il ritorno d'Ulisse in patria de Claudio Monteverdi en 2006 et en 2007, celui de Norina dans Don Pasquale de Gaetano Donizetti. Elle débute, en 2007, dans des lieux prestigieux, avec l'ensemble Les Arts Florissants dirigé par William Christie : Sonya Yoncheva fait ses débuts dans le répertoire baroque et participe au projet pour jeunes chanteurs Jardin des Voix dirigé par William Christie.

Elle a reçu de nombreux prix lors de concours renommés, dont le Premier Prix et le Prix Spécial Culture Arte du Concours Plácido Domingo Operalia en 2010.

Elle est nommée Newcomer of the Year dans la catégorie chanteurs aux Echo Klassik Awards 2015. Au cours des dernières saisons, elle a interprété le rôle-titre de Norma, Antonia (Les Contes d’Hoffmann), Micaela (Carmen), Marguerite (Faust) au Royal Opera House de Londres, les rôles-titres de Tosca et Luisa Miller, Violetta (La Traviata), Gilda (Rigoletto), Mimi (La Bohème), Desdemona (Otello) au Metropolitan Opera de New York (où elle a également participé au Gala du Cinquantenaire), Imogene (Il Pirata) et Mimi à la Scala de Milan, les rôles-titres de Iolanta et Lucia di Lammermoor, Elisabeth de Valois (Don Carlos) et Mimi à l’Opéra national de Paris, Marguerite (Faust) au Staatsoper de Vienne, La Traviata au Staatsoper de Berlin et au Bayerische Staatsoper de Munich.

Au cours de la saison 2018-2019, elle fait ses débuts dans le rôle-titre de Médée de Cherubini au Staatsoper de Berlin. Sonya Yoncheva a fait paraître les albums Paris mon amour (2015), Handel (2017) et The Verdi Album (2018).