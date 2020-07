La soprano Sabine Devieilhe est l'invitée du jour

La soprano Sabine Devieilhe s’associe au pianiste Mathieu Pordoy pour un programme dédié tout entier aux lieder de Wolfgang Amadeus Mozart et de Richard Strauss. Une manière de souligner les liens unissant ces deux célèbres artistes.

Récital

Femmes-fleurs, bouquets de lieder : Visages d'Eros, de Mozart à Strauss

Reprenant un fil tendu tout au long de #LaScèneNumérique, la soirée qui s’ouvre est placée sous le signe de Mozart et de son héritage. Avec le récital de Sabine Devieilhe et Mathieu Pordoy, c’est éros (l’amour, la pulsion de vie) qui domine, sous lequel pointe parfois thanatos (la mort, l’instinct destructeur).

Diffusion sur France Musique le vendredi 10 juillet à 20h

Diffusion sur #LaScèneNumérique et sur Arte.tv le 14 juillet à 19 heures

Récital enregistré à Aix-en-Provence, Cour de l'Hôtel Maynier d'Oppède, le 26 juin 2020

Programme

Richard Strauss

Breit uber mein Haupt, op. 19 n.2

Brentano Lieder op. 68

Wolfgang Amadeus Mozart

K. 265 Ah vous dirai-je maman

K. 523 Abendempfindung

K. 524 An Chloe

K. 308 Dans un Bois Solitaire

Richard Strauss

Op. 22 Madchenblumen Lieder

Wolfgang Amadeus Mozart

K. 383 Nehmt meinen Dank

à réécouter événement Le Festival d'Aix-en-Provence sur France Musique du 6 au 11 juillet 2020

Biographie

Sabine Devieilhe, originaire de Normandie, étudie dans un premier temps le violoncelle et la musicologie. Parallèlement à sa formation de chanteuse au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, la jeune soprano colorature travaille déjà avec les ensembles Pygmalion – Raphaël Pichon et Les Cris de Paris – Geoffroy Jourdain. Elle se produit également rapidement en concerts, notamment avec l’Orchestre de Paris, Les Arts Florissants mais aussi avec Les Musiciens du Louvre – Marc Minkowski et Le Concert Spirituel – Hervé Niquet. C’est sous la direction de Jean-Claude Malgoire qu’elle chante pour la première fois Amina dans La Sonnambula de Bellini et La Folie dans Platée de Rameau.

Peu après la fin de ses études, Sabine Devieilhe est invitée au Festival d’Aix-en-Provence pour interpréter Serpetta dans La Finta Giardiniera de Mozart, mais aussi à Montpellier pour le rôle-titre de Lakmé de Léo Delibes et à Lyon pour ses débuts en tant que Reine de la nuit dans La Flûte enchantée de Mozart. Elle est récompensée lors de la 20ème cérémonie des Victoires de la Musique 2013 dans la catégorie « Révélation Artiste Lyrique ».

L’été 2018 marque ses débuts dans le rôle de Zerbinetta dans une nouvelle production d’Ariane à Naxos au Festival d’Aix-en-Provence, ses débuts dans les arias de Mozart sont aussi fortement remarqués lors du Festival de Salzbourg en Autriche.

Élue Artiste Lyrique 2018 Lors de la 25ème cérémonie des Victoires de la Musique Classique, Sabine Devieilhe enregistre depuis 2012 en exclusivité chez Erato-Warner Classics.