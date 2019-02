La soprano Marie Perbost est l'invitée de Musique Matin

Dans cet opus, Marie Perbost prend plaisir à multiplier les registres du discours musical.

Ce répertoire est né d’une double influence : lorsque j’étais plus jeune, mon père m’emmenait régulièrement au théâtre voir des pièces classiques et beaucoup de boulevard, ce qui m’a imprégné d'un certain sens de l’autodérision et de l’humour. Marie Perbost