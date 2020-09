La reprise des concerts à la Maison de la Radio avec Michel Orier et Barbara Hannigan

Après avoir traversé les grèves des formations musicales de Radio France, provoquant l'arrêt des concerts, Michel Orier fait face depuis mars à la crise sanitaire. Le directeur de la musique et de la création s'exprime sur la saison et concerts à venir, aux côtés de Barbara Hannigan.

Depuis l'annonce en novembre dernier du plan de départ volontaire, entraînant la suppression de 299 postes, Michel Orier, le directeur de la musique et de la création à la Maison de la Radio a dû affronter de nombreuses grèves et annulations de concerts.

Des quatre formations musicales que Michel Orier dirige, il s'agit du chœur qui a été le plus impacté, passant de 90 choristes à 60 d'ici 2022. Cela pose de nombreux problèmes, notamment pour les répertoires symphoniques tels que Beethoven ou Mahler, que le chœur ne pourra plus chanter.

75 représentations annulées depuis mars

Après les grèves de la réforme des retraites et du plan de départ volontaire, Michel Orier, comme le reste de la population mondiale, a du faire face à une crise sans précédent. Une difficulté supplémentaire pour un secteur déjà fragile. Depuis le mois de mars, Michel Orier nous confit que 75 concerts ont été annulé et que « cela a été un traumatisme ». Heureusement, les musiciens des formations ont su rebondir et réagir, en démultipliant les initiatives sur internet.

De cette demande de remonter le plus rapidement possible sur scène, est née cet été la série de concert « le Temps retrouvé ». Au départ sans public, puis à demi-jauge, l'auditorium de la Maison de la Radio a repris vie en accueillant neuf concerts et dix rendez-vous de musique de chambre.

La saison 2020-2021

Dévoilée en février puis modifiée, c'est tout de même avec certitude que la programmation et les concerts reprendront de manière régulière à la Maison de la Radio.

Les concerts d'ouvertures à l'auditorium auront lieu le 17 septembre pour l'Orchestre National de France dirigé par Juraj Valčuha, le 18 septembre pour l'Orchestre Philharmonique dirigé par Mikko Franck et le 19 septembre pour le Chœur et la Maîtrise de Radio France.

Cristian Măcelaru, nouveau directeur musical de l'Orchestre National de France depuis le 1er septembre, fera sa rentrée aux commandes de l'orchestre le 24 septembre dans un programme Debussy, Saint-Saëns et Rachmaninov, succédant ainsi à Emmanuelle Krivine.

Comme chaque année, de nombreux artistes entreront en résidence durant toute cette saison tels que le pianiste Benjamin Grosvenor, la violoniste Patricia Kopatchinskaja et le violoncelliste Jean-Guihen Queyras. L'auditorium retrouvera en résidence pour la seconde fois consécutive le Quatuor Diotima et la cheffe d'orchestre et soprano Barbara Hannigan, en plus de l'organiste titulaire Karol Mossakovski.

Autre nouveauté également, la nomination de Jean-Baptiste Henriat par Michel Orier en tant que délégué général du Chœur de Radio France.