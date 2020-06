La reprise de La Scala Paris avec son directeur, Frédéric Biessy

Avec cette crise sanitaire et économique, comment les salles de spectacles privées s'en sortent-elles ? Réponse avec Frédéric Biessy, directeur de La Scala Paris.

La Scala, théâtre mythique de Milan, a depuis 2018 son équivalent parisien : La Scala Paris.

Construite en 1873, ce lieu emblématique accueillait au départ du music-hall, puis du cinéma art-déco et enfin du cinéma pornographique. Inactif depuis 1999, c'est en 2016 que Frédéric Biessy et sa compagne, Mélanie Biessy, deviennent propriétaires du lieu, alors en ruine. Leur objectif est très clair avec cette salle remplie de potentiel, ils en font un théâtre d’art privé à intérêt public au service de la création. Aujourd'hui, La Scala Paris réunit sur une même scène théâtre, danse, musique, nouveau cirque et arts visuels.

Durant plus de deux ans, du printemps 2016 à l'été 2018, Richard Peduzzi sera le maître des travaux et la tête pensante de tout l'architecture. Avec ses 550 places modulables et son acoustique à la pointe de l'innovation, ce nouveau théâtre s'imposera rapidement comme le café-concert le plus élégant de la capitale et le lieu de consécration des plus grands interprètes.

La nécessité d'ouvrir à nouveau le théâtre

Pour Frédéric Biessy, rouvrir son théâtre devient une nécessité, non pas par impératif financier, bien que cette raison soit tout à fait louable, mais bien par passion. Dans une interview accordée au Point, le directeur de La Scala nous dit « Ne sacrifiez pas à l'impératif commercial le rôle essentiel du théâtre : le partage ! Nous sommes là pour éclairer, confronter les points de vue, faire avancer la pensée. Pas uniquement pour encaisser nos recettes. »

L'enjeu principal lié à la réouverture des lieux culturels n'est donc pas de résoudre cette crise économique au plus vite, mais bien de redonner joie, sourire et culture à toute la population française, surtout aux enfants qui ne sont plus à l'école. Les lieux culturels se doivent d'accueillir les enfants et adolescents à la place des établissements scolaires.

La saison 2020-2021 s'organise

Vous l'aurez compris, même avec une salle à moitié vide, Frédéric Biessy reprendra les spectacles et concerts à La Scala.

Soyez bien aux aguets, la saison 2020-2021 sera dévoilée entièrement au public le mardi 23 juin ! Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est le retour de la pièce de théâtre d'Alexis Michalik Une histoire d'amour, qui faisait salle comble depuis janvier, s’arrêtant subitement avec la fermeture de tous les commerces et lieux non-indispensables, le mardi 17 mars dernier.

Le 23 juin n'est pas une date inconnue non plus puisque c'est ce jour-ci que se déroule la cérémonie des Molières, pour laquelle Une histoire d'amour est nominée dans quatre catégories :