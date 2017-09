La rentrée des classes en musique avec David Chaillou, compositeur et Myriam Zanutto professeur de musique en collège

“La rentrée en musique” est une initiative lancée par les Ministères de la culture et de l’éducation nationale.

" Le plaisir d’apprendre à l’école est la condition du succès des élèves. Pour créer cet environnement favorable, l’école doit offrir un cadre bienveillant et même d’inspirer confiance aux élèves. Le développement de la pratique collective de la musique est essentiel pour cette “école de la confiance” que nous allons construire ensemble… "

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale

Les invités

Myriam Zanutto, professeur de musique au collège, détachée à Radio France et David Chaillou, compositeur, professeur et maître de conférences à l’Espé (Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education) Lille Nord.

Reportage

En matinée, les classes de l'Ecole maternelle du 141, Avenue de Versailles (Paris 16ème) seront accueillies par un mini-concert interprété par des musiciens de l’Orchestre national de France. Avec Marc-Olivier de Nattes et You-Jung Han (violonistes), Ingrid Lormand (altiste), Dominique Desjardins (contrebassiste) avec au programme une Valse de Chostakovitch, une Berceuse de Brahms, un Duo de Bartók et la Symphonie des jouets d’Edmund Angerer.

La Rentrée en musique des formations musicales de Radio France

Programmation musicale

♫ Serge PROKOFIEV

Pierre et le loup op 67 : Et maintenant voici l'histoire

François Morel (récitant), Orchestre National de France, Daniele Gatti (direction)

RADIO FRANCE 2014

♫ Modeste MOUSSORGSKI

Tableaux d’une exposition : Le Gnome

Orchestre National du Capitole de Toulouse, Tugan Sokhiev (direction)

NAIVE RECORDS 2006

♫ Camille SAINT-SAENS

Le Carnaval des animaux : Introduction et Marche royale du lion - grande fantaisie zoologique

Martha Argerich, Nelson Freire (pianos), Gidon Kremer, Isabelle van Keulen (violons), Mischa Maisky (violoncelle)

DGG 2015 (enregistrement 1985)

♫ David CHAILLOU

Little Nemo (extrait)

Richard Rittelman (Nemo adulte), Hadhoum Tunc, (la Princesse)

Choeur Angers Nantes Opéra, Xavier Ribes (direction)

Ars Nova ensemble instrumental, Philippe Nahon (direction)

Enregistré par France Musique le mercredi 18 janvier 2017 au Théâtre Graslin de Nantes