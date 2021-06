La rencontre entre musique et image avec Macha Méril et Julie Gayet

Macha Méril a créé le Prix Michel Legrand, qu'elle remettra à un compositeur ou une compositrice le 19 juin prochain pour récompenser une musique de film, tandis que Julie Gayet crée Soeurs jumelles - La rencontre de la musique et de l'image qui aura lieu à Rochefort en juin.

La 1ère édition du Prix Michel Legrand aura lieu ce 19 juin, au Domaine de la Mothe dans la région de Montargis, la propriété où Michel Legrand a vécu les douze dernières années de sa vie. Macha Méril remettra trois Prix pour récompenser un compositeur ou une compositrice de musique de films, un musicien ou compositeur de spectacle musical, et une première musique de film. La soirée de concert et la remise des prix sera filmée et retransmise sur les réseaux sociaux. Le jury pour cette première édition sera composé de Jacques Perrin (président), Valérie Donzelli, Mathilda May, Rosalie Varda, Xavier Beauvois, Jean-Claude Petit et Henri Demarquette.

Il n'y a aucun prix qui récompense la musique de film dans le monde ! Il était nécessaire qu'on honore les musiciens et musiciennes de cinéma. Macha Méril

Actrice emblématique de la Nouvelle Vague, Macha Méril a publié en mars 2020 son livre Vania, Vassia et la fille de Vassia chez l'éditrice Liana Lévi. Le roman raconte l'histoire d'une fille de cosaque émigrée en France dans les années 1940, mêlant fiction et épisodes autobiographiques. Macha Méril sera également marraine de la 7ème édition duFestival du Film Russe de Paris, où elle présentera une journée-évènement le mercredi 30 juin au cinéma le Balzac autour de la thématique "Moscou-Paris, l'exode russe en France il y a 100 ans".

Un nouveau festival "Sœurs Jumelles", fondé par Julie Gayet

Après un an et demi de crise sanitaire, le besoin de se retrouver est plus essentiel que jamais. C’est précisément dans l’objectif de se rencontrer qu’a été créé Soeurs Jumelles, La Rencontre de la Musique et de l'Image, un rendez-vous pluridisciplinaire, inclusif et transversal qui créera du lien entre ces filières : musique et cinéma, télévision, publicité, jeu vidéo, clip, et création numérique. Soeurs Jumelles se déroulera les 23, 24 et 25 juin 2021. Ce rendez-vous à la fois physique et en ligne, dédié au grand public comme aux professionnels, a pour objectif de fédérer, informer, accompagner, diffuser, valoriser, faire rayonner, partager, décloisonner et célébrer l'association de la Musique et de l’image !

Au programme de l’événement : un camion photographique de l’artiste JR partira de chez Agnès Varda et Jacques Demy, rue Daguerre à Paris, pour tirer le portrait des Rochefortais au bord de la Charente le 2 juin. Ces photos décoreront les murs de la Corderie Royale pendant plusieurs semaines. Cet évènement sera suivi de deux concerts symphoniques en hommage à Jacques Demy, des projections cinématographiques, conférences et masterclasses. Au micro de Jean-Baptiste Urbain, Julie Gayet nous explique son projet : "On a eu envie de mettre en lumière les relations entre un compositeur et un réalisateur, qui communiquent selon un langage universel. La musique et l'image sont sœurs jumelles !"