La pianiste Laure Favre-Kahn présente son nouvel album "Vers la flamme" sorti le 22 septembre 2017 chez Naïve Classique

L'invitée

Laure Favre-Kahn commence l’apprentissage du piano au Conservatoire d’Avignon et le poursuit au CNSMDP dans la classe de Bruno Rigutto. Elle obtient un Premier Prix à l’unanimité du jury à l’âge de 17 ans. Trois ans plus tard, le label Arion lui offre déjà d’enregistrer un premier disque qu’elle consacre à Schumann. L’année suivante, c’est Chopin qui est à l’honneur dans sa discographie naissante. Elle est lauréate des Révélations classiques de l’Adami au Midem de Cannes en 1999.

Le Premier Prix à l’unanimité lui est décerné lors du Concours international Pro Piano de New York en 2001. Elle donne alors son premier récital à Carnegie Hall, ce qui lui permet d’être nommée Pro Piano Artist of the Year et d’enregistrer pour le label Pro Piano Records un disque autour des œuvres de Reynaldo Hahn en 2003. Sa carrière, menée sur le terrain du récital, de la musique de chambre et du concerto avec orchestre, l’a conduite sur les grandes scènes françaises et internationales. Elle est régulièrement accompagnée par les grandes phalanges régionales et nationales. Le violoniste Nemanja Radulovic est son partenaire régulier sur scène.

Elle réalise en 2013 un spectacle musical intitulé « Chopin… Confidences », hommage rendu au compositeur en compagnie de Charles Berling. Elle est engagée depuis 2004 auprès de l’association « Caméléon », protégeant les enfants maltraités aux Philippines.

Le disque

, © Naïve classique

" Vers la Flamme "

Naïve Classique - Sortie le 22 septembre 2017

Laure Favre-Kahn, piano

Oeuvres de Ravel, Schumann, Borodine, Marcello, Gluck...

Prochains concerts

10 octobre : Le Chesnais, récital

12 octobre : Arles, musique de chambre

19 octobre : Clermont-Ferrand récital

Du 21 au 24 novembre : tournée en Allemagne avec Nemanja Radulovic

30 novembre : Grenoble, musique de chambre

Programmation musicale de l'invitée

♫ Alexandre SCRIABINE

“Vers la flamme”

Laure Favre-Kahn (piano)

NAIVE 2017

♫ Naomi SHEMER

Yerushalaim chel Zahav (Jérusalem d’Or)

Bande Originale du film d’Alexandre Arcady « Pour Sacha »

Naomi Shemer (chant) et Choeur

COLUMBIA 1991