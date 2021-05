La pianiste Célia Oneto Bensaïd grave un disque autour de la pièce "Number One" de Camille Pépin, avec les "Metamorphosis" de Philip Glass et les "Miroirs" de Ravel. Un choix qui reflète ses affinités musicales : les musiques françaises et américaines, mais aussi le répertoire contemporain.

C'est autour de la pièce Number One de Camille Pépin que Célia Oneto Bensaïd a construit ce programme : Philip Glass et Maurice Ravel font tous deux partie des influences de la compositrice, héritière de l'école française et du minimalisme américain. Les cinq Metamorphosis de Philip Glass répondent ainsi aux cinq Miroirs de Ravel, dont Célia Oneto Bensaïd livre une interprétation fluide. Les cycles de pièces sont rompus, mêlant ainsi les trois univers musicaux et créant une sorte de fondu enchaîné entre les morceaux.

Célia Oneto Bensaïd a beaucoup interprété de pièces de Camille Pépin, et a consacré un disque monographique à sa musique de chambre en 2019. Ici, elle interprète Number One, composée en 2020, première œuvre pour piano seul de la compositrice, qui ouvre un cycle dédié au peintre américain expressionniste Jackson Pollock.

Diplômée du CNSM de Paris, Célia Oneto Bensaïd mène une carrière de pianiste soliste et chambriste. Ses transcriptions pour piano de West Side Story de Bernstein sur son premier album American Touches en 2018 ont été vivement saluées par la critique et ont obtenu de nombreux prix. Elle prépare actuellement un enregistrement avec la soprano Marie-Laure Garnier, et sera à l'affiche de nombreux concerts et festivals durant l'été.