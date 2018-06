La pianiste Béatrice Rana est l'invitée de Musique Matin

Béatrice Rana

Née le 22 janvier 1993 en Italie, au sein d'une famille de musiciens, Beatrice Rana entame ses études de piano à l'âge de 4 ans et devient l'élève de Benedetto Lupo au Conservatoire Nino Rota, dont elle sort diplômée précocement à 16 ans. Elle y étudie aussi la composition auprès de Larco della Sciucca. A 12 ans, elle est bénéficiaire d'une bourse du Ministère italien de l'Education, de l'Université et de la Recherche pour son immense et précoce talent. Elle étudie actuellement à la Hochschuhle de Hanovre auprès d'Arie Vardi.

Lauréate de nombreux prix internationaux (Muzio Clementi, Concours International de San Marino, PianoRAMA Bang & Olufsen), elle a par ailleurs suivi des masterclasses en France, Italie et aux Etats-Unis, auprès de maîtres comme Aldo Ciccolini, Michel Beroff, Eliso Virsaladze, Andrzej Jasinski...

En juin 2011, Beatrice Rana remporte à 18 ans le Premier Prix du prestigieux Concours Musical International de Montréal ainsi que tous les prix spéciaux. L'un de ces prix lui donne l'occasion d'enregistrer pour le label canadien Atma un disque (Préludes de Chopin et 2e Sonate de Scriabine)

En Juin 2013 : Beatrice Rana a obtenu la médaille d'argent et le prix du public au Concours Van Cliburn.

Actualité

En concert le 16 juillet 2018 au Festival de Radio-France Occitanie Montpellier

Avec :

Orchestre Philharmonique Royal de Liège

Christian Arming direction

En concert au Palais Princier de Monaco le 12 juillet

Avec :

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Gianluigi Gelmetti direction

♫ Programmation musicale Béatrice Rana