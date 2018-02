La musique en héritage : "Legacy" de Sergio Tiempo

Sergio Tiempo

Sergio Tiempo commence ses études de piano avec sa mère, Lyl Tiempo, à l'âge de deux ans. Il fait ses débuts à trois ans. Il poursuit sa formation à la Fondation de Come avec Dimitri Bashkirov, Fou Tsong, Murray Perahia et Dietrich Fischer-Dieskau. Il a reçu également les conseils de Martha Argerich, Nelson Freire, Alexandre Rabinovitch-Barakovsky et Nikita Magaloff. Depuis lors, Sergio Tiempo collabore en particulier avec les chefs d’orchestre Claudio Abbado, Charles Dutoit,Christoph Eschenbach, Leonard Slatkin ou Michael Tilson-Thomas. Il se produit régulièrement avec son compatriote et ami Gustavo Dudamel, notamment à l’occasion de concerts avec l'Orchestre Simón Bolívar.

, © Avanticlassic

Sergio Tiempo (piano)

Oeuvres de Prokofiev, Chopin, Brahms, Villa-Lobos, Debssuy, Piazzolla, Ginastera et Beethoven. Avanticlassic - Sortie le 26 janvier 2018.

"Il y a quelques années, j’ai été convié à donner un récital au Queen Elizabeth Hall de Londres. Cet engagement coïncidait à un moment incroyable et révolutionnaire de ma vie: la naissance de mon premier enfant, Mila. Ce processus de pensée m'a amené à proposer un programme reflétant mes liens familiaux. Comment? En représentant la personnalité de chaque membre de ma famille par une œuvre musicale particulière. Entre le moment où j'ai élaboré cette idée et le moment où j’ai joué ce récital, un nouveau cadeau extraordinaire arrive: mon fils Nelson! Il me fallait naturellement lui accorder une place, et c’est ainsi que le présent programme a été bouclé."

Programmation musicale de Sergio Tiempo

♫ Astor PIAZZOLLA

Fuga y misterio

Sergio Tiempo (piano)

AVANTI CLASSIC

♫ Francis POULENC

Sonate FP 156 pour 2 pianos : II. Allegro molto

Sergio Tiempo, Karin Lechner (piano)

WARNER CLASSIC 2015

♫ Serge RACHMANINOV

Sonate n°2 en si bémol min op 36 : I. Allegro agitato

Polina Leschenko (piano)

AVANTI CLASSIC

♫ Piotr I. TCHAIKOVSKY

Concerto n°1 en si bémol mineur op.23 : I. Allegro non troppo e molto maestoso

Nelson Freire (piano), Orchestre philharmonique de Munich, Rudolf Kempe (direction)

CBS

♫ Claude DEBUSSY

Images : Reflets dans l'Eau

Sergio Tiempo (piano)

AVANTI CLASSIC

♫ Johannes BRAHMS

Symphonie nº4 en mi min op 98 : I. Allegro non troppo

Orchestre Philharmonique de Vienne, Wilhelm Furtwängler (direction)

EMI

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate pour piano en fa mineur n°23 op.57 “Appasionata” : III. Allegro ma non troppo - Presto

Sergio Tiempo (piano)

AVANTI CLASSIC