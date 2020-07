La mezzo soprano Stéphanie d'Oustrac est l'invitée du jour

La mezzo-soprano Stéphanie d'Oustrac retrouve Héloïse Gaillard et son ensemble Amarillis pour "Portraits de la Folie", un programme conviant les compositeurs Destouches, Marais, Purcell, Campra ou Haendel...

"Portrait de la Folie" avec l'Ensemble Amarillis

Dans l'opéra baroque, la Folie n'est pas seulement l'occasion pour les compositeurs de mettre à l'épreuve la virtuosité des chanteuses, mais aussi leur expressivité et leurs talents de comédiennes. Ce récital n'y échappe pas et aborde tous les aspects de la Folie : douce, passionnée, joyeuse, désespérée... Stéphanie d'Oustrac et l'Ensemble Amarillis s'y amusent tout en dévoilant les lumières et les ombres de l'humanité, brossées tour à tour par Destouches, Marais, Purcell, Campra ou Haendel.

