Joyce DiDonato : "La musique nous connecte à quelque chose qui nous dépasse"

Joyce DiDonato interprète le Voyage d'Hiver de Schubert, accompagnée au piano par Yannick Nézet-Séguin. Leur tournée de concerts en duo mais aussi avec l'orchestre du Metropolitan Opera de New York avait été interrompue par la pandémie au début de l'année 2020.

Enregistré en live au Carnegie Hall en décembre 2019, l'album Winterreise que sortent ce mois-ci Joyce DiDonato et Yannick Nézet-Séguin chez Erato livre une lecture particulière de l'œuvre de Schubert. En effet, la chanteuse imagine qu'elle est la femme aimée qui lit le journal intime du jeune poète du Voyage d'Hiver, "elle utilise les mots de cet homme qui l'a abandonnée" précise-t-elle. "Winterreise est une pièce emblématique, elle a été interprétée à la perfection par de grands artistes, et j'ai trouvé très intéressant d'offrir aux auditeurs un nouveau point de vue".

Great Scott

Joyce DiDonato sort également le DVD de l'opéra Great Scott de Jake Heggie, enregistré au Winspear Opera House de Dallas en 2015. Le compositeur américain avait écrit le rôle d'Arden Scott spécialement pour Joyce di Donato, qui s'exprime sur la création de l'œuvre : "C'est très important pour les artistes de continuer à créer, et de ne pas recopier, reprendre ce que nous connaissons depuis longtemps. Je continuerai à jouer des grands compositeurs classiques, et pour longtemps j'espère ! Mais cela n'a rien à voir pour un artiste de participer à un processus créatif et de donner vie pour la première fois à une œuvre, de l'interpréter sans aucune référence, sans aucun enregistrement".

Tout au long de ma vie, quand les mots m'ont manqué, la musique a été un mode d'expression, une sortie, et m'a offert un lieu sûr pour exprimer des choses difficiles, et parfois pour comprendre des choses que je ne comprenais pas"

Joyce DiDonato

Artiste reconnue pour ses nombreux rôles dans des opéras de Rossini, Mozart, Haendel, mais aussi pour des créations contemporaines comme Dead men walking de Jake Heggie, couronnée par 3 Grammy awards, Joyce DiDonato est aussi une artiste engagée pour de nombreuses causes, en faveur de l'éducation, du féminisme, et contre le racisme notamment. Au micro de Gabrielle Oliveira-Guyon, elle s'exprime sur la situation aux Etats-Unis : "Il n'y a plus d'enseignement artistique dans les écoles, et je vois que cette génération est perdue ! Cela se traduit par de la violence, des agressions, et à mon sens c'est un des échecs de notre société, de ne pas considérer la culture et l'art comme étant fondamentaux dans l'éducation, dans l'apprentissage de la citoyenneté, dans la vie en société."