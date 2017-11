La mezzo-soprano Gaëlle Arquez est l'invitée de Musique Matin

Programmation musicale de l'invitée

♫ Hector Berlioz

La Damnation de Faust : Air de Marguerite “D’amour, l’ardente flamme”

Gaëlle Arquez (mezzo-soprano), Orchestre national Bordeaux Aquitaine, Paul Daniel (direction)

DG

♫ Christoph Willibald Gluck

Armide : Air d’Armide “Ah ! Si la liberté me doit être ravie”

Gaëlle Arquez (mezzo-soprano), Orchestre national Bordeaux Aquitaine, Paul Daniel (direction)

DG

♫ Ambroise Thomas

Mignon : Air de Mignon “Connais-tu le pays”

Gaëlle Arquez (mezzo-soprano), Orchestre national Bordeaux Aquitaine, Paul Daniel (direction)

DG

♫ Georg Friedrich Haendel

Theodora : As with rosy steps the morn* (Air d'Irene, Acte I Sc 4)

Lorraine Hunt (mezzo-soprano), Orchestre du Siècle des Lumières, William Christie (direction)

GLYNDEBOURNE

♫ Jean-Philippe Rameau

Les Boréades : Entrée de Polymnie (Acte IV, scène 4)

Les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (direction)

ARCHIVE PRODUCTION

♫ Georges Bizet

Carmen : Séguedille “Près des remparts de Séville”

Gaëlle Arquez (mezzo-soprano), Orchestre national Bordeaux Aquitaine, Paul Daniel (direction)

DG