Le violoncelliste Sheku Kanneh-Mason est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : Inspiration

26 janvier 2018 chez Decca

, © Decca 2019

Enregistré à Birmingham et à Nottingham, cet opus dévoile son interprétation du Concerto pour Violoncelle no. 1 de Chostakovitch ; la pièce avec laquelle il remporta le concours BBC Young Musician en 2016.

Pour rendre hommage à ses inspirations, il a aussi choisi une panoplie d'œuvres aux registres distincts, parmi lesquelles : Tears for Jacqueline d' Offenbach, Rostropovitch, No Woman, No Cry de son idole Bob Marley, Hallelujah de Leonard Cohen ou encore ses propres arrangements de Sardana, un morceau traditionnel de Pablo Casals !

Jacqueline du Pré, m'a donné envie de devenir violoncelliste. Sheku Kanneh-Mason

Prochains concerts

8 février à 20h - Auditorium de la Maison de la radio

Diffusé en direct sur France Musique

Edward Elgar : Concerto pour violoncelle et orchestre

: Concerto pour violoncelle et orchestre Orchestre Philharmonique de Radio France (dir. Santtu-Matias Rouvali)

10 février à 16h - Auditorium de la Maison de la radio

Franz Schubert : Quintette en ut majeur D 956

: Quintette en ut majeur D 956 Musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France

Prochain CD : Deep River, Samuel-Coleridge Taylor

Initialement composée pour piano, Deep River est une mélodie traditionnelle afro-américaine de Samuel-Coleridge Taylor.

Sheku Kanneh-Mason l’a arrangée pour trio afin d’enregistrer avec son frère et sa soeur, Braimah (violon) et Isata (piano).

, © Decca 2019

Je trouve que c'est la plus belle composition de cette série ; une mélodie très belle et douloureuse. Sheku Kanneh-Mason

Programmation musicale

Yosef HADAR

Evening of roses - arrangement pour violoncelle et ensemble instrumental

Sheku Kanneh-Mason, Orchestre symphonique de la ville de Birmingham, Mirga Grazinyte-Tyla

DECCA

Dmitri CHOSTAKOVITCH

Concerto pour violoncelle n°1 en mi bémol majeur op.107 : 1. Allegretto

Sheku Kanneh-Mason, Orchestre symphonique de la ville de Birmingham, Mirga Grazinyte-Tyla

DECCA

Samuel COLERIDGE-TAYLOR

Deep River

Sheku Kanneh-Mason, Braimah et Isata Kanneh-Mason

DECCA