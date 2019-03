Shani Diluka est l'invitée de Musique Matin

Sortie CD : Tempéraments - sortie le 8 mars 2019

Shani Diluka explore dans son nouvel album la relation spirituelle voire filiale encore peu connue entre Wolfgang Amadeus Mozart et Carl Philipp Emanuel Bach, dont Mozart disait : « Il est le père, nous sommes ses enfants ». Sur une copie moderne du Walter 1790, piano préféré de Mozart, l’artiste nous offre une lecture inédite des œuvres des deux compositeurs.

Elle approfondit notamment une problématique propre à l’époque classique, celle du diapason et des tempéraments et en révèle les plus infimes secrets au travers d’une interprétation éclairée et virtuose. Grâce à la Fondation Royaumont, la musicienne d’origine sri-lankaise a eu la chance de travailler sur une copie du Walter 1790, piano de prédilection de Mozart.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate en la mineur K 310 : 3. Presto

Shani Diluka, Orchestre de chambre de Paris, Ben Glassberg

MIRARE

Carl Philipp Emanuel BACH

Concerto en ré mineur Wq 23 : 2. Poco andante

Shani Diluka, Orchestre de chambre de Paris, Ben Glassberg

MIRARE

Wolfgang Amadeus MOZART

Fantasia en ré mineur K.397

Shani Diluka, Orchestre de chambre de Paris, Ben Glassberg

MIRARE