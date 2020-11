La fermeture du Met avec son directeur, Peter Gelb

Après l'annonce de la fermeture du Metropolitan Opera, c'est au tour de Broadway et de l'Orchestre Philharmonique de New York d'annuler leur saison 2020-2021. Entre financement privé et crise culturelle, Peter Gelb, directeur du Metropolitan Opera, s'exprime au micro de Jean-Baptiste Urbain.

Peter Gelb est directeur général du Metropolitan Opera depuis 2006. Sa relation avec la célèbre institution commence tôt, puisqu'au lycée, il y travaillait déjà en tant qu'ouvreur.

Au sortir de ses études, Gelb a dirigé la tournée de l’orchestre symphonique de Boston en 1979 en Chine à la fin de la révolution culturelle. L'année suivante, il devient le manager de Vladimir Horowitz.

À partir de 1995 jusqu'à son entrée au Met, Gelb était président de Sony Classical Records.

Peter Gelb devient le 16ème directeur général du Metropolitan Opera, succédant à Joseph Volpe, le 1er août 2006. Le directeur a lancé plusieurs nouvelles entreprises pour le Met, capitalisant sur les nouvelles technologies des médias pour distribuer les performances du Met à un public plus large. Ceci est devenu la série The Met : Live in HD, le Met devenant la première compagnie d'arts de la scène à proposer en direct des émissions en haute définition de ses opéras aux cinémas et autres centres des arts de la scène dans de nombreux pays du monde.

L'opéra fermé pour une année entière

Fermé déjà depuis mars dernier, le Metropolitan Opera a annoncé le 23 septembre 2020 qu'il ne rouvrirait pas avant 2021.

Comme le souligne le New York Times, cette annonce historique dans les 137 années d'existence du Metropolitan Opera, donne un tragique signal pour toute la vie musicale et culturelle du pays, menaçant les programmations et l'existence même des orchestres.

Cependant, a été annoncé dans la foulé la prochaine programmation 2021-2022, de quoi réjouir le public et redonner le moral aux artistes ! Le Metropolitan Opera House a donc annoncé sa réouverture pour le 27 septembre 2021 avec la première de Fire Shut Up In My Bones, composé par Terence Blanchard pour l'Opéra de Saint-Louis l'année dernière.