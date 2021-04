"La Famille Rameau", par Justin Taylor

Vous connaissez très certainement Jean-Philippe Rameau, mais connaissez vous son frère Claude, son fils Claude-François et son neveu Lazare ? Tombés dans l'oubli, Justin Taylor dépoussière les œuvres de ces derniers, dans son tout dernier disque "La Famille Rameau".

Que sait-on de la famille Rameau ?

Pour son nouveau disque signé chez Alpha, le claveciniste Justin Taylor s'improvise généalogiste et part sur les traces du fils de Jean-Philippe Rameau, Claude-François, de son neveu Lazare et de son frère Claude. Certes, Jean-Philippe Rameau écrase tout de son génie, mais la musique de sa descendance mérite également le détour !

Justin Taylor nous fait découvrir La Forqueray de Claude-François Rameau et la Sonate n° 1 en mi majeur de Lazare Rameau. Il passe du magnifique clavecin du château d’Assas (clavecin français à deux claviers de la première moitié du XVIIIème siècle, attribué au facteur lyonnais Donzelague), au piano Érard 1891 du Musée de la musique pour l’hommage de Debussy à Rameau.

Justin Taylor

Justin Taylor débute le piano à Angers à l'âge de 7 ans, puis le clavecin à l'âge de 10 ans . En 2011, il poursuit ses études au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où il étudie le clavecin avec Olivier Baumont et Blandine Rannou, et le piano avec Roger Muraro.

En 2015, il obtient un master de clavecin, avec les félicitations du jury. L’obtention du Premier Prix au concours de clavecin de Bruges la même année marque le début d’une carrière fulgurante en concert et en enregistrement.

En 2017, il est nommé aux Victoires de la musique classique dans la catégorie ‘Révélation Soliste Instrumental’ et remporte la même année le Prix de la Révélation Musicale décerné par l’Association Professionnelle de la Critique.

Il est l'un des membres fondateurs de l'ensemble Le Consort, ensemble de musique de chambre unique en son genre, réunissant quatre musiciens interprétant le répertoire baroque avec enthousiasme et modernité.